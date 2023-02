Faïz Selemani trekt zaterdag met KV Kortrijk naar Sint-Truiden: “Een gelijkspel is niet voldoende”

Komende zaterdag gaat KV Kortrijk op het veld van Sint-Truiden op zoek naar een belangrijke zege in de strijd om het behoud. Na het schamele punt tegen KV Oostende moeten de Kerels nog vol aan de bak om zich te handhaven, dat weet ook aanvoerder Faïz Selemani (29).

Vorige week mocht KV Kortrijk blij zijn met een punt in eigen huis tegen KV Oostende. Na een zwakke partij van de Kerels liet KVK na om een gouden zaak te doen onderin en verder uit te lopen op de Kustboys. KVK leek zelfs terecht te verliezen tegen een stug Oostende, maar een (lucky) goal van Gueye in het slot zorgde voor een gelijkspel.

“Tegen Oostende speelden we een van de slechtste matchen onder de nieuwe coach”, steekt Faïz Selemani van wal. “Maar we toonden dat we kunnen vechten en kwamen op mentaliteit nog terug op gelijke hoogte, dat is positief.”

Selemani was wederom de beste man aan de kant van de Kortrijkzanen en de Comorese middenvelder scoorde een knap doelpunt. Met zijn gekende dribbels kon de 29-jarige nummer 10 minder dreigen. “Met alle respect, maar Oostende speelde afschuwelijk voetbal. Ze hanteerden constant de lange bal om ons proberen pijn te doen. Goed als dat voor hen werkt, maar voor technische spelers zoals Abdelkaher Kadri en ikzelf is dat een nachtmerrie.”

Belangrijke match

Dit weekend zullen de technische spelers wel op hun wenken bediend worden, KVK speelt zaterdag op kunstgras een belangrijke wedstrijd op het veld van Sint-Truiden. De Kanaries staan na een goed seizoen zo ver knap negende, maar het pakte in de laatste vier matchen ‘slechts’ vijf op twaalf. Voor STVV zal een zege dus welgekomen zijn, maar Selemani en Kortrijk gaan ook vol voor de drie punten.

We zoeken nog enkele punten om ons naar veiligere oorden te loodsen

“Het wordt een moeilijke match tegen een goede tegenstander, maar als je onderin hangt zoals ons zijn alle matchen moeilijk. We zoeken nog enkele punten om ons naar veiligere oorden te loodsen”, aldus Selemani.

“Een gelijkspel is niet voldoende, we moeten vol voor de drie punten gaan. Dat we op verplaatsing spelen bij een ploeg in vorm? Dat mag geen excuus zijn, we hebben voldoende kwaliteit en moeten spelen voor de overwinning. Enkel zo gaan we vooruit”, klinkt het klaar en duidelijk bij de balvirtuoos. Maar KVK zal wel scherp moeten zijn als het iets wil rapen in Haspengouw.

Individuele foutjes

“Belangrijk is dat we hard blijven werken en de individuele fouten eruit halen. Door vermijdbare foutjes slikken we soms domme goals, dat moeten we oplossen. Te beginnen op Sint-Truiden, want cadeaus zullen ze met plezier in ontvangst nemen”, aldus Selemani.

Goed nieuws trouwens voor KV Kortrijk, want nu de transferperiode afgelopen is, is er zekerheid dat Selemani rood-wit nog even trouw blijft. “Ik blijf tot het einde van het seizoen bij KVK, ik voel mijn plicht als aanvoerder om de ploeg te steunen en ze in eerste klasse te houden. Enkel dan ben ik hier klaar”, sluit de sympathieke Comorees af.