Faïz Selemani & Massimo Bruno blinken op nieuwe posities uit in bekerzege KV Kortrijk: “Dit geeft ons vertrouwen”

Kunnen we spreken van het Storck-effect? Een sterk KV Kortrijk won dinsdagavond met 1-3 op het veld van OH Leuven en bemachtigde zo een plek in de kwartfinales van de Croky Cup. Bij KVK waren Faïz Selemani en Massimo Bruno van goudwaarde in de eerste zege van hun nieuwe coach.

Dat de zege tegen Leuven deugd deed, viel duidelijk te zien. Selemani & Bruno kwamen samen lachend de mixed zone binnengewandeld. Een dubbelinterview was het resultaat. “Zullen we elk een deel van de zin uitspreken?”, vroeg Bruno aan zijn Comorese maatje. “Dat is een goed idee”, lachte Selemani. De sfeer zit duidelijk goed bij KVK na de trainerswissel.

Positiewissels

Ook op het veld zat het goed. De pressing die Storck verlangt was aanwezig en de Kerels lieten Leuven geen seconde in de wedstrijd komen. KVK speelde in een 3-5-2 met Bruno op de linkerwingback en Selemani op de 8. Voor beide spelers dus iets nieuws. “In het begin is zo’n positiewissel moeilijk, want het is iets nieuws, maar we hebben hard gewerkt op training en dan zie je dat het in de match goed uitpakt. Dat doet deugd”, zegt een tevreden Selemani, die met drie assists de uitblinker was bij KVK.

Bruno speelde dan weer een puike wedstrijd, en scoorde een knap doelpunt. Hij nam de volledige linkerflank op zijn rekening, dus moest hij ook veel terug verdedigen. “We hebben hard gewerkt op training tijdens de WK-break, en er zijn automatismen gekweekt. Tegen Leuven zetten we goed druk en werkte iedereen hard in balverlies, dat is wat de coach gevraagd had. Dit geeft ons zeker vertrouwen voor de komende wedstrijden”, sluit een goedlachse Massimo Bruno af.

Tevreden coach

Ook coach Storck was erg blij met wat zijn team liet zien tegen Leuven. “Onze tactische stijl pakte perfect uit vandaag. De spelers vulden hun rol goed uit, dus ik kan alleen maar gelukkig zijn. Het geloof is er bij zowel de spelers als bij mezelf, dus ik kijk positief naar de komende weken.” We zagen een brede lach bij de Duitse leermeester, die duidelijk tevreden is met zijn eerste zege. “Natuurlijk ben ik blij, maar het gaat niet om mij, wel over de club. Het doet deugd voor de spelers, het bestuur en de supporters”, aldus Storck.

“Het is leuk dat we doorstoten in de beker, maar nu moet de focus liggen op de competitie. We moeten daar punten beginnen pakken om erin te blijven. Iedereen gelooft erin”, glimlacht de coach. Maandag volgt alvast de ideale match om een remonte in te zetten: KVK neemt het met het vertrouwen van tegen OHL in eigen huis op tegen leider Racing Genk. Nemen de Kerels opnieuw de scalp van de competitieleider, zoals ze dat begin oktober deden tegen Antwerp?