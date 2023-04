Experimenteel KV Kortrijk verliest typische eindeseizoensmatch met het kleinste verschil bij Antwerp

KV Kortrijk heeft met het kleinste verschil verloren bij Antwerp. Een experimentele ploeg van Bernd Storck, die enkele andere jongens minuten wou geven, hield lang stand tegen het nummer drie in de stand, maar moest toch het hoofd buigen na een mooie goal van Muja.

Sinds de redding van KV Kortrijk officieel is, zei Bernd Storck enkele spelers de kans te geven die de laatste maanden minder aan spelen toekwamen. De Duitse leermeester voegde ook daad bij woord en bracht op Antwerp een experimenteel KVK tussen de lijnen. Sych mocht voor het eerst sinds zijn knieblessure nog eens starten Atemona mocht achterin nog eens postvatten, Bruno en Loncar waren de dirigenten centraal op het middenveld en voorin mochten Regali, Mbayo en Gueye nog eens minuten maken.

Watanabe beukt de deur naar een mooie transfer nog maar eens open

De beginfase op de Bosuil was best slordig, maar het was zoals verwacht wel de thuisploeg die de match in handen nam en kansen bij elkaar voetbalde. Eerst Muja, dan tweemaal De Laet. Tot driemaal toe redde Watanabe de bal van de lijn, de Japanner bewees nog maar eens dat hij eigenlijk te goed is voor de Kerels. Alles gespeeld dit seizoen en misschien de enige die er in dit wankele seizoen altijd stond, Kortrijk kan hem deze zomer toch onmogelijk vasthouden?

Tot driemaal toe redde Watanabe de bal van de lijn. © Belga

Antwerp bleef proberen, deze keer was het opnieuw Muja die het eens vanop afstand probeerde, Vandenberghe had een goede redding in huis op de trap van de Kosovaar. Kortrijk kon er weinig tegenover zetten. Bruno en Sych kwamen in de buurt, maar hun pogingen misten scherpte. Het was aan de overkant terug Antwerp dat er vlak voor rusten nog het dichtst bij was via Kerk, maar opnieuw gooide Watanabe zich voor de bal. Wat een eerste helft van de Japanse verdediger.

Antwerp voert de druk op

Na de pauze bleef Antwerp de wedstrijd dirigeren en The Great Old duwde het gaspedaal wat harder in. Een aanwezige Janssen bracht een bal laag voor doel, Vandenberghe kon net redding brengen voor Kerk de bal kon binnenwerken. Iets na het uur probeerde invaller Balikwisha het na een goede actie, maar zijn knal ging over. Met nog een 25-tal minuten te spelen stond het nog altijd 0-0.

Dan toch prijs

Lanng duurde dat echter niet meer. Twintig minuten voor tijd zorgde Abnor Muja voor de verlossing bij Antwerp. Het heeft zijn tijd geduurd, maar daar is dan toch de verlossing voor Antwerp. Met een knappe plaatsbal verschalkte hij Tom Vandenberghe. Daarna viel het wat stil. Antwerp probeerde wel nog hun voorsprong te verdubbelen, maar echte kansen bleven uit. Aan Kortrijkse zijde geen gevaar, je kon zien dat er niets meer op het spel stond voor de Veekaa. 1-0 was de eindstand op de Bosuil.

Twintig minuten voor tijd zorgde Muja voor de verlossing bij Antwerp. © Belga

Voor Antwerp een belangrijke zege in de titelstrijd, want zowel Genk als Union wonnen ook hun match. Voor KVK was dit een typische eindeseizoensmatch waar niets meer moet. Volgende week zal Bernd Storck er wel op gebrand zijn dat z’n troepen in de laatste thuismatch van het seizoen tegen Union nog eens alles uit de kast halen om opnieuw een knappe zege tegen een topploeg te halen.