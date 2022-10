Exit Vanderhaeghe: hoe is het zover kunnen komen?

De tweede ambtstermijn van Yves Vanderhaeghe (52) bij KV Oostende zit erop. ‘Executive president’ Gauthier Ganaye gaf de trainer maandag de bons, nadat de Fransman eigenhandig ook de ochtendtraining annuleerde. De nederlaag op Club Brugge werd Vanderhaeghe te veel, al ontstond eerder frictie tussen beide heerschappen.

11 februari 2022. Na het vertrek van de charismatische Duitser Alexander Blessin naar het Italiaanse Genoa en het kortstondige interimschap van assistent Markus Pflanz, haalde KV Oostende Yves Vanderhaeghe binnen als nieuwe coach. De geboren Roeselarenaar was eerder al bij de Kustboys actief van juli 2015 tot en met september 2017, toen nog onder Marc Coucke. Destijds was de opdracht het behalen van Play-off 1 met een kern vol vedetten – Silvio Proto, Jordan Lukaku, Franck Berrier – bij de nieuwe passage moest het behoud worden bewerkstelligd.

Een verrassende keuze, gezien Ganaye nogal wat contacten heeft binnen de befaamde Red Bull-school en andere van zijn ex-werkgevers. “Ik was zelf ook verrast, het is allemaal heel snel gegaan”, liet Vanderhaeghe bij z’n aanstelling optekenen. “Yves kent de competitie, de club en is een goede trainer én people manager die het maximale uit spelers kan halen”, motiveerde Gauthier Ganaye toen z’n beslissing. Vanderhaeghe kreeg een twijfelend KVO uiteindelijk op de rails en wist het behoud te verzekeren op de voorlaatste speeldag. De slotconclusie was een twaalfde plaats: na een zeer grijs seizoen al bij al een goed resultaat. Het was ook een persoonlijke revanche voor de West-Vlaamse oefenmeester. Hij hielp vlak ervoor namelijk een zwalpend Cercle Brugge in eerste klasse houden, maar werd prompt ontslagen nét na een belangrijke zege tegen Mechelen én in een week waarin hij het heengaan van z’n vader moest verwerken.

Contractverlengingen

De voorbereiding op het huidige seizoen begon met een rotvaart. KVO maakte snel werk van contractverlengingen van onder meer Brecht Capon, Theo Ndicka en Nick Bätzner, en kondigde defensieve versterking aan met Fanos Katelaris. In de oefenwedstrijden scoorde het team meer dan zestig goals. Op transfervlak viel het halverwege de zomer wat stil en werden – nochtans tegen de vooropgestelde visie in – drie huurlingen aangetrokken: Dillon Phillips, Fraser Hornby en Osaze Urhoghide.

Vanderhaeghe en co trokken dus met weinig versterkingen ten opzichte van het vorige seizoen ten strijde. Toch liep alles aanvankelijk goed: zeges tegen Mechelen en Charleroi, en verlies maar goed spel tegen Anderlecht en Gent. Tegen STVV, Leuven en Standard ging KVO telkens met het kleinste verschil de boot in, terwijl minstens een gelijkspel absoluut mogelijk was. De druk nam toe. Een zege tegen Eupen en twee nipte gelijke spelen tegen concurrenten Cercle en Seraing brachten enigszins verlichting. Maar dan moest de 1-6 tegen Union nog komen. Toen al zou Ganaye met het idee gespeeld hebben om Vanderhaeghe te ontslaan. Bovendien zag de Fransman tot dusver weinig van z’n transfers renderen: onder andere Ndicka, Katelaris, Medley, Koziello, Mebude, Rocha en Phillips spendeerden veel tijd op de bank. Alleen herpakte KVO zich met een degelijke tweede helft op Antwerp en, vooral, een absoluut noodzakelijke zege tegen Zulte-Waregem. Een ontslag kwam niet zo goed uit, dus.

De 4-2-nederlaag op het veld van Club Brugge is het eindstation voor Vanderhaeghe. De nederlaag en het niet-opstellen van Ambrose en Urhoghide waren de druppel. Beide spelers hadden al vier gele kaarten achter hun naam en zouden bij een nieuw karton de degradatiekraker tegen Kortrijk missen. Prioriteiten stellen volgens Vanderhaeghe versus speelminuten maken volgens Ganaye. Na de nederlaag op Antwerp liet Vanderhaeghe al ontvallen dat er best wat meer kwaliteit bij de kern mocht komen. Kortom: er zat een kink in de kabel die, zo blijkt nu, niet meer kon rechtgetrokken worden. Zondagavond stuurde Ganaye dan zelf een bericht in de WhatsApp-groep waarin de spelersgroep zat: de training van maandagochtend werd afgelast. Crisisberaad volgde, iedereen wist hoe laat het was. Hoewel, de technische staff was zelf niet aanwezig op het crisisoverleg. Vanderhaeghe zakte nog af naar De Schorre, maar… kon er niemand van het beleid aantreffen.

Oostenrijker

Enkele uren later maakte de club het nieuws wereldkundig. Exit Vanderhaeghe, enter Dominik Thalhammer. Hoe ironisch: toen Vanderhaeghe zijn job verloor bij Cercle in november vorig jaar werd hij opgevolgd door… Thalhammer. De vrij onbekende Oostenrijker maakte meteen naam door een straffe reeks neer te zetten met 18 op 21 en zelfs te snuffelen aan een plekje in Play-off 2. Datzelfde effect hopen ze nu ook bij KVO te creëren.

De filosofie ‘Gegenpressing’, de voetbalstijl die ook Blessin hanteerde, maakte weer intrede in de Jupiler Pro League. Echter, Thalhammer kreeg in september zelf de bons bij de Bruggelingen na tegenvallende resultaten.

Vanderhaeghe moet nu op zoek naar nieuw werk. Hij stond eerder ook al aan het roer bij Kortrijk (juli 2014-juni 2015), Gent (oktober 2017-oktober 2018), opnieuw Kortrijk (november 2018-januari 2021) en Cercle Brugge (februari 2021-november 2021).