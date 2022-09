Ex-verdediger van Cercle vreest voor dit seizoen: Oud-speler Delphin ‘de leeuw’ Vanderhaegen werd 85 jaar

Delphin Vanderhaegen vierde zaterdag zijn 85ste verjaardag. Hij voetbalde midden de jaren zestig bij Cercle en deed wat groen-zwart zondag tegen Antwerp niet kon: scoren. “Ik herinner mij nog die goal. Tussen een bos van spelers kopte ik een vrije schop van Gilbert Bailliu binnen. Dit was één van de weinige keren dat ik mócht oprukken.”

Delphin Vanderhaegen was een karakterspeler en daardoor zeer geliefd bij de fans van Cercle. Twee van zijn kleinkinderen voetballen ondertussen bij Club: Senne bij de U19 en Lotte bij de dames. Delphin zette zelf in juli 1962 zijn handtekening en was in zes jaar Cercle goed voor 160 competitiematchen. In zijn laatste jaar als trainer stelde Edmond Delfour hem op als stopper. Als een echte kuitenbijter moest hij telkens de topschutter van de tegenstander lam leggen, zoals Raoul Lambert (Club) en Jacques Stockman (Anderlecht). Delphins liefde voor Cercle bleef. Hij zat na zijn actieve carrière nog een tijdje in de scouting, in de periode dat Georges Leekens trainer was. Met Ronny Desmedt ging hij matchen van tegenstanders bekijken. “Frank Neve en Christophe Lauwers zijn namen die ik in mijn boekje had”, herinnert hij.

Vijf voor twaalf

Delphin zag Cercle voor het laatst live in 2003, toen groen- zwart naar de hoogste klasse promoveerde. Voor de televisie maakt hij zich nu nog enorm zenuwachtig. “Ik leef daar enorm in mee. Met die laatste plaats is het zo goed als bijna wederom vijf voor twaalf”, beseft hij. “Als je geen goal kunt maken, heb je een probleem. Hotic, bijvoorbeeld, is zo flauw geworden.” Zijn zoon Ivan knikt: “Ze blijven de fans zoet houden. Het is elk jaar, met uitzondering van het vorig competitieseizoen, hetzelfde. Ze spelen geen voetbal, maar doen aan atletiek. Ze lopen voortdurend als een kip zonder kop. Je kan dat niet blijven volhouden. Probeer toch eens op een andere manier te voetballen en punten te pakken”, zucht Delphins zoon. “En wat AS Monaco betreft, zij profiteren van Cercle om er spelers te stallen die zij niet meer nodig hebben.” (ACR)