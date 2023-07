Ex-profs Brecht Capon en Kristof D’Haene blikken vooruit op het nieuwe seizoen: “Ook voor Club was het tijd voor iets nieuws”

Dit weekend wordt de Jupiler Pro League jaargang 2023-2024 op gang getrapt. Brecht Capon (35) en Kristof D’Haene (33), samen goed voor 30 seizoenen en 750 wedstrijden in eerste klasse, zeiden het profvoetbal in het tussenseizoen vaarwel en zullen er dit seizoen niet meer bij zijn. Toch blikken de twee West-Vlaamse iconen van respectievelijk KV Oostende en KV Kortrijk samen met ons vooruit op het nieuwe voetbalseizoen.

Het is van de eerste minuut van het interview duidelijk: Brecht Capon en Kristof D’Haene kunnen het goed met elkaar vinden. Nog voor de eerste vraag gesteld is, zijn de twee immers al duchtig in gesprek. “Ik heb altijd veel respect gehad voor Brecht”, aldus D’Haene. “Noem het wederzijdse sympathie”, vult Capon aan. “Geen gesten, maar gewoon twee nuchtere gasten.” “Eigenlijk spijtig dat we nooit samen gespeeld hebben”, merkt D’Haene op. “Een ploegje met jij op rechts en ik op links, dat zou wat geweest zijn!”

Samen de flank op- en afdraven zal er echter niet meer van komen, want terwijl hun ex-collega’s zich de afgelopen weken tot in de puntjes voorbereidden op het nieuwe seizoen, zochten Kristof D’Haene en Brecht Capon hun weg in het leven na hun professionele voetbalcarrière.

Een weg die bij geen van beiden door de voetbalwereld loopt. “Ik kon iets doen bij KV Oostende en ook KV Kortrijk heeft eens vrijblijvend gepolst, maar dat zag ik niet zitten”, vertelt Capon. “Dat is deels ook wel een familiale keuze. Ik wil in het weekend niet meer zo vaak weg zijn en vaker kunnen genieten van tijd met mijn gezin, en dan is een job in het voetbal natuurlijk niet ideaal.” En zo ging Capon de afgelopen weken duchtig solliciteren. “Wat ik toch spannend vond. Je laat immers het wereldje achter dat je het beste kent en ongetwijfeld zullen er ook bedrijven zijn die fronsen bij het zien van mijn cv’tje als voetballer. Maar de gesprekken die ik tot nu toe al gehad heb, waren wel positief.”

“Ik wil in het weekend nu vaker genieten van mijn gezin” Brecht Capon

Ook D’Haene zullen we niet meteen terugzien in het voetbal. “Ik blijf wel nog een jaartje voetballen bij SK Roeselare in derde amateur, maar een job in het voetbal spreekt me op dit moment helemaal niet aan”, glimlacht hij. “Dat kan later zeker veranderen, maar laat me eerst maar iets anders doen.” Iets anders, dat is op dit moment verbouwen. “We zijn een huis aan het bouwen in Avelgem en ik doe veel dingen zelf. Pas als het werk thuis volledig klaar is, zal ik werk ga zoeken. Anders is dat toch lastig als je na je werk thuis nog moet gaan klussen. Wat ik daarna ga doen? Iets in de sociale sector waarschijnlijk. Mensen begeleiden en ondersteunen, dat lijkt me wel iets. Met KVK zijn we een paar keer langs geweest bij organisaties die kwetsbare personen ondersteunen en dat sprak me toen echt aan. De voldoening die je in zo’n job voelt moet enorm zijn, ook al zal het ongetwijfeld niet altijd eenvoudig zijn.”

“Ik zou graag iets doen in de sociale sector. De voldoening die je in zo’n job voelt, moet enorm zijn” Kristof D’Haene

Of ze dan niet met een wrang gevoel kijken naar de naderende competitiestart, die ze voor het eerst in jaren niet mee zullen beleven? Nee, zo blijkt. “Het is goed geweest”, aldus D’Haene. “Ik kijk er vooral naar uit om weer normaal te zijn en niet meer herkend te worden. Dat is ook de reden waarom ik eind vorig seizoen een tijdje geen interviews wilde geven: ik was alle media-aandacht beu. ik wilde gewoon even met rust gelaten worden, even normaal zijn.” “Dat begrijp ik volledig”, pikt Capon in.

Een en ander neemt niet weg dat ze wel met plezier hun licht laten schijnen op de West-Vlaamse clubs die zich dit seizoen willen herpakken, of in het geval van Cercle Brugge willen bevestigen.

Over Club Brugge

Brecht: “Samen met Antwerp en Genk zijn zij de titelfavoriet. Dat drietal staat nog een trapje hoger dan de rest. Al gun ik ook Hein Vanhaezebrouck een topseizoen.”

Kristof: “Van mij mag Genk kampioen spelen. Ze speelden vorig seizoen het mooiste voetbal en ik gun het Wouter Vrancken ook enorm. Ik heb nog met hem gewerkt bij de veekaa en hij is echt een topkerel.”

Brecht: “Doordat er zes ploegen play-off 1 spelen, zal Club Brugge geduldiger zijn dan vorig seizoen, vermoed ik. Panikeren op het vlak van trainers zoals vorig jaar, zullen ze niet meteen doen. Ze zullen ook wel heel goed nagedacht hebben over hun keuze voor Ronny Deila, want het zal er toch op moeten zijn.”

Kristof: “Ik hoorde wel al veel positieve geluiden over zijn aanpak. Club haalde ook al wel wat nieuwkomers binnen. Dat was nodig, want met het vertrek van Clinton Mata en Noa Lang verloor Club heel wat kwaliteit.”

Brecht: “Goh, hun vertrek is volgens mij niet per se een nadeel. Noa Lang nog een jaar bij Club, dat was voor niemand goed geweest. En hetzelfde geldt misschien ook voor Mata: een topspeler, maar het was voor hem eens tijd om andere lucht op te snuiven.”

Brecht Capon vindt het vertrek van Noa Lang en Clinton Mata als smaakmakers bij Club Brugge niet per se een slechte zaak: “Het is nu aan de nieuwkomers.” © Isosport

Kristof: “Het was inderdaad tijd voor iets nieuws. Maar dat geldt eigenlijk voor Club Brugge evenzeer. De laatste jaren was het telkens hetzelfde verhaal, met dezelfde namen en dezelfde as. Er was nood aan nieuwe impulsen. Impulsen waar de nieuwkomers voor zouden kunnen zorgen.”

Over Cercle Brugge

Brecht: “Cercle is op dit moment een vrij stabiele club. Het is ook positief dat de trainer gebleven is na het sterke afgelopen seizoen.”

Kristof: “Nochtans ben ik niet zo’n fan van het spel van Cercle. Als de bal bij de verdediging komt, is dat patat naar voor en lopen maar. Het is een goed systeem, begrijp me niet verkeerd, maar noem het geen goed voetbal. Het is resultaatvoetbal.”

Brecht: “Als iedereen in zo’n systeem zijn parameters haalt, kan je elke ploeg, ook de topploegen, pijn doen. Alleen moet je daar wel de spelers voor hebben en moeten al die spelers daar ook in willen meegaan. In Oostende wilden we vorig seizoen ook pressingvoetbal spelen, maar als er enkele spelers onder elkaar beslissen om terug te zakken, dan mag je als trainer nog zeggen of doen wat je wil, maar dan werkt het niet. Maar als je een groep hebt zoals in Cercle, waar er een goede mix is van jongens die door de muur willen gaan en jongens met goede voeten, dan werkt zoiets wel. Maar of Cercle hun kunstje van vorig jaar kan herhalen, zal toch ook grotendeels afhangen van wie er de komende weken nog vertrekt en wie erbij komt.”

Over KV Kortrijk

Kristof: “De situatie rond de verkoop van de club is natuurlijk verre van ideaal geweest. Het hield me wel bezig en ik kreeg er af en toe wat dingen van mee. Het blijft toch een raar verhaal.”

Brecht: “Het wordt niet gemakkelijk voor Kortrijk dit seizoen. Zeker niet omdat er drie potentiële dalers. Bij Kortrijk is er qua spelers altijd een groot verloop, alleen zijn ze door die mislukte overname nu dubbel gekloot. Als je de kandidaat-zakkers opsomt, heb je Eupen en RWDM en dan kom je toch ook al vrij snel uit bij KV Kortrijk.”

“Als je de kandidaat- zakkers opsomt, kom je al snel bij KV Kortrijk uit” Brecht Capon

Kristof: “Anderzijds: met de kern van vorig seizoen hadden we eigenlijk ook nooit in de problemen mogen komen. Alleen was de start slecht en liepen we continu achter de feiten aan. Als je goed kan starten en meteen dat goede elan vindt, kan je evengoed ook een zorgeloos seizoen doormaken. Al zal er daarvoor inderdaad eerst nog wat versterking nodig zijn. Anders vrees ik ook dat het een moeilijk seizoen zal worden.”

Brecht: “Veel zal uiteindelijk afhangen van waar eigenaar Vincent Tan naartoe wil. En uiteindelijk zou het ook geen schande zijn mocht KV Kortrijk er eens van tussenvallen. Alleen is het dan wel noodzakelijk dat er een duidelijke structuur staat waarop de club in dat geval kan terugvallen.”

Kristof: “Los daarvan: ik verwacht dit seizoen heel veel van Kadri. Als hij blijft tenminste. Door een zware blessure kwam hij vorig seizoen pas na nieuwjaar boven water, maar hij is zo goed! Ik zag hem op training vaak dingen doen waarvan mijn mond openviel. Soms ging hij er op training vandoor en probeerde je hem bij wijze van spreken nog omver te schoppen, maar dat lukte gewoon niet. Hij heeft zo’n aura van geef me de bal en ik los het wel op. Ik denk dat hij zeker zou meedraaien bij bijvoorbeeld Club Brugge of Genk.”

(lees verder onder foto)

Kristof D’Haene verwacht veel van Abdelkahar Kadri bij KV Kortrijk: “Als hij blijft, kan hij een smaakmaker worden.” © Isosport

Over KV Oostende en Zulte Waregem

Kristof: “Mij zal je niet horen zeggen dat Zulte Waregem de favoriet is in 1B, maar dat mannen als Vormer en Vossen daar blijven, is toch al een positief signaal en moet de supporters hoop geven.”

“Je zal mij niet horen zeggen dat Zulte Waregem de favoriet is in 1B” Kristof D’Haene

Brecht: “Zeker ook naar potentiële transfertargets toe. Op papier lijkt Zulte Waregem inderdaad wel favoriet. Al is dat in die reeks wel relatief, denk ik. Wat Oostende betreft: door die degradatie was het wel een klein beetje een einde in mineur, maar anderzijds heb ik wel een mooi afscheid gehad. Ik hoop nu dat KVO snel terug kan komen. Ik heb alvast een goed gevoel bij de aanstelling van Nils Vanneste. Hopelijk krijgt hij de tijd om iets op te bouwen op de lange termijn. Met Stijn Vreven, over wie ik veel positieve signalen opvang, Michiel Jonckheere en Kurt Bataille hebben ze alvast een mooie staf met heel wat Vlaamse inbreng samengesteld. De enige vraag die rest is waar de Amerikaanse eigenaars nu naartoe willen. In dat opzicht is Zulte Waregem met zijn Vlaamse eigenaars wel stabieler.”