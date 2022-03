Ex-KVO-trainer Franky Van der Elst wikt laatste competitieweken Kustboys: “Club Brugge wordt een moeilijk verhaal”

Negen punten voorsprong met nog vier wedstrijden te gaan: voor KV Oostende mag het ontwijken van de degradatieplay-offs geen probleem zijn. Toch? Komende week staat een immer prikkelende derby tegen landskampioen Club Brugge op het programma. “KVO moet dringend weer weten te scoren”, ziet Franky Van der Elst, icoon bij FCB en van 2018 tot 2020 aan de slag bij Oostende.

“Ach, KV Oostende is een toffe club met een unieke positie als kustploeg in ons voetballandschap. Ik hou positieve gevoelens aan mijn passage over. Afgelopen weekend nog was er een hartelijke begroeting met materiaalman ‘Lucsje’ Bentein op het veld van Anderlecht.”

Nee, ondanks dat hij in 2020 op de eerste dag van de voorbereiding aan de kant werd gezet door de nieuwe clubleiding, blijft Franky Van der Elst zijn minzame zelve. Als icoon van Club Brugge – 615 matchen voor Blauw-Zwart, alstublieft – is hij goed geplaatst om het West-Vlaams treffen in te schatten.

“Voor Eleven Sports woonde ik de match van KV Oostende op Anderlecht bij. De eerste helft van KVO was best oké: een goeie organisatie, maar ze maakten geen gebruik van enkele kansrijke momenten. De instelling was goed, het overzicht ontbrak. Toen ze overschakelden naar een viermansdefensie en Benito Raman inviel bij de tegenstander, liep het fout. Ze gaven zoveel ruimte weg en Fortes en Urhoghide kwamen in de problemen.”

Club en Union

Voor de ‘Fox’ is het duidelijk. “Het seizoen van KV Oostende zit erop, ik zie ze niet meer in gevaar komen. Let wel, ze hebben met de komst van Club en de trip naar Union wel nog enkele interessante wedstrijden in het verschiet. En met daarna matchen tegen Seraing en Eupen zou ik toch proberen om er nog iets moois van te maken. Kijk, de derby tegen Club, die leeft bij het publiek. Daar moét je als speler goesting in hebben en je vel duur verkopen. Elke niet-topclub wil winnen van iedere topclub – toch? Club Brugge, tja, zij moeten sowieso winnen met het oog op het kampioenschap. En als je ziet dat Oostende momenteel de weg naar het doel niet vindt, dan weet je meteen dat het zaterdagavond voor hen een moeilijk verhaal wordt. Kijk, Club heeft de match op Seraing (0-5) goed aangepakt, maar het is geen maatstaf voor de toekomst. Ook de Bruggelingen hebben nog een taai programma met onder andere Genk en Mechelen.”

Van der Elst legt meteen de vinger op de wonde. KVO is het scoren verleerd: amper vijf doelpunten in negen matchen sinds Nieuwjaar, slechts eentje daarvan door een spits – Thierry Ambrose. Clubtopschutter met elf goals Makthar Gueye staat al droog sinds 18 december 2021. “Akkoord, Gueye is voetbaltechnisch misschien een beperkte speler, maar hij is een echte atleet met présence. Heb je gezien hoe hij Anderlecht-keeper Van Crombrugge wegzette? Op die manier creëert hij – nou ja – een kans. Hij kan incasseren en uitdelen, en heeft die elf goals niet zomaar gemaakt. Ik begrijp waarom hij speelt.”

Tanghe en Capon

Met twee clean sheets op rij in eigen huis doet KVO het defensief oké. Twee verdedigers kent Van der Elst nog van tijdens zijn KVO-periode. “Anton Tanghe heeft zich goed ontwikkeld”, ziet de tweevoudige Gouden Schoen.

“Hij speelt een goed seizoen en ik ben blij voor hem – Anton is een prima gast en een harde werker. Jammer dat hij dit seizoen wat blessureleed kende. Ik dacht dat hij destijds, toen hij de overstap maakte van de beloften naar de A-kern, een zogenaamd ‘klein’ contract tekende. Als jonge Belg met goed kopbalspel is hij een interessante speler voor veel ploegen. Ook Brecht Capon doet het dit seizoen goed. Ik herinner me nog dat we wat moesten opletten voor eventuele overbelasting van zijn spieren, maar wat Brecht dit seizoen doet, is gewoonweg prima. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en dan liggen er twee vragen voor de neus van de speler. Ten eerste: wat wil hij zelf? Nog een jaartje in eerste klasse? Net als Tanghe is Capon een nuttige en betrouwbare speler voor tal van clubs, weliswaar in een andere rol. Ten tweede: wat wil KVO zelf? Geven ze hem er nog een jaartje bij?”

Blijft Yves Vanderhaeghe het seizoenseinde coach bij KVO? “Ik vond het al bijzonder dat Yves deze kortstondige opdracht wou doen. Maar ik hoop oprecht dat hij mag aanblijven en dat de KVO-directie hem niet gebruikt terwijl ze al iemand anders hebben voor het nieuwe seizoen. Vanderhaeghe laat zien dat hij een goeie coach is in eerste klasse en geeft KVO identiteit. Hij laat de spelers snel diep gaan, maar ook niet altijd en continu. Eerder dit seizoen hebben we al matchen gezien waarin de bal snel werd veroverd, maar al even snel werd kwijtgespeeld. Ik herinner me nog KV Oostende tegen Cercle Brugge. (lacht) Wat een hutsekluts was me dat?! Ik kreeg er bijna nekpijn van. Yves predikt ook rust en dat vind ik wel goed.”

Aankopen en verkopen

Wat vindt Vanderhaeghe hier nu zelf van? “Zolang we mathematisch niet zeker zijn van het behoud, blijven we voorzichtig en afwachtend in onze uitspraken”, sust de trainer ons positivisme.

“Het seizoen telt 34 wedstrijden. Het zou van weinig competitiegeest getuigen om de teugels zomaar te vieren als je niks meer te winnen of te verliezen hebt. Iedereen binnen KVO heeft er baat bij om tot het uiterste te gaan: naar het warm maken van nieuwe supporters tot het aan- of verkopen van spelers. De wedstrijd tegen Club is een mooie kans op positieve reclame. Want wie je tegenstander ook is, je moet altijd geloven dat je kan winnen. De spelersgroep zelf heeft zich tot dusver gevrijwaard van het ultieme stressmoment. Ons doel blijft om zeven punten voorsprong te hebben op de voorlaatste competitiematch. Dan valt écht alle spanning weg. Ik geloof dat we een goeie organisatie kunnen neerzetten en de boel gesloten kunnen houden – absoluut. Maar we scoren inderdaad moeilijk. We zijn hier en daar al beter in balbezit, maar we zijn nog niet klinisch genoeg. Daarom moeten we niet alleen naar Makthar Gueye kijken. Krijgt hij voldoende steun? En goeie voorzetten? Want da’s minstens even belangrijk.”

Hoe dan ook lijkt het er sterk op dat Vanderhaeghe KVO rustig in eerste klasse houdt. Wat met zijn toekomst? “Ik weet dat een contract van vier maanden misschien vreemd is in het hedendaagse voetbal. Tegenwoordig is een jaar bij eenzelfde club al veel. In mijn contract staat dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste match duidelijkheid krijg. Voor mij is dat perfect. Ik heb dat contract getekend en weet waarvoor ik sta.”

