Ex-keeper Christophe Lycke (55) neemt ‘zijn’ KVO onder de loep: “Nu keeper wisselen is risico”

KV Oostende speelt vanavond vrijdag op het veld van competitieleider Union voor de derde week op rij een topmatch. Hopelijk behouden de mannen van coach Vanderhaeghe en co (achterin) hun focus om, wie weet, het punt te pakken dat mathematisch een verlengd verblijf in de eerste klasse betekent. Zo laat in het seizoen dreigt plots een doelmannenprobleempje. “Stel dat je wisselt van doelman en het loopt fout, dan ben je ineens twee keepers kwijt”, denkt KVO-coryfee Christophe Lycke.

KV Oostende liet na om minstens een gouden punt te pakken tegen Club Brugge. De Kustboys waren qua spel lang de evenknie van de landskampioen. Maar kinderlijk weggegeven tegendoelpunten zorgden voor een kater van jewelste: 1-3. Vooral keeper Kjell Scherpen mocht het achteraf gaan uitleggen nadat hij bij elk doelpunt negatief betrokken was. “Ik heb tegen de jongens gezegd dat ik ze in de steek liet. Ik neem m’n verantwoordelijkheid. Stomme fouten, maar we moeten er met de borst vooruit weer tegenaan”, toont Scherpen zich groots. Ploegmaat Kyle Duncan vatte het diplomatisch op. “Iedereen – mezelf incluis – kan zo’n fouten overkomen”, klinkt het bij de Amerikaan. Freddie Jäkel, die tegen Club zijn derde goal van het seizoen lukte, beseft ook wel dat het beter moet. “Stupid goals. Cadeautjes horen thuis onder de kerstboom en niét op dit niveau, niet in deze competitie. We waren de evenknie van Brugge en konden een puntje of met wat geluk zelfs drie punten pakken.”

Meevoetballen

“Wat we vorige week zagen, was comedy capers.” Aan het woord is Christophe Lycke (55). Het clubicoon stond 269 keer onder de lat bij KV Oostende en zag hoe het kaartenhuisje achterin ineen stuikte. “Neem nu dat eerste doelpunt. McGeehan kopt verkeerd, Club-spits Adamyan kan er alleen vandoor gaan en de (goeie) tackle van Jäkel doet de bal via het scheenbeen opnieuw voor de voeten van de aanvaller. Het was typerend voor KVO’s avond. En die tweede goal komt voort uit een slechte controle van keeper Scherpen, hé. Weet je, dat terugspelen op de doelman en het meevoetballen van keepers zit zodanig ingebakken in het hedendaagse voetbal dat sommige keepers niet meer dúrven tegen een bal rammen. Ik vind het soms wat overdreven hoe ploegen van achteruit per se willen uitvoetballen. (lacht) Ik heb nog de omslag meegemaakt van toen keepers terugspeelballen mochten pakken met de handen naar de regel van vandaag. Je zag destijds echt enkele ‘oudere’ doelmannen in de problemen komen.”

Win-win

Terug naar de tegenwoordige tijd. KV Oostende liet tegen Standard en Sint-Truiden telkens een clean sheet optekenen, en ook in de eerste helft tegen Anderlecht stond er een goed blok op het veld. Maar plots loopt het achterin fout. Zit KVO nu met een doelmannenprobleempje, zo laat in het seizoen? Dat Scherpen talent heeft, daar bestaat geen twijfel over. De 22-jarige Nederlander is vaste waarde bij Jong Oranje, speelde voor Ajax in de Europa League en voor het Engelse Brighton in de FA Cup. Maar dat Oostende in de wintermercato een buitenlandse doelman huurt zonder aankoopoptie – hoe getalenteerd ook – deed wenkbrauwen fronsen, zeker omdat Guillaume Hubert een goed seizoen draaide. Lycke probeert de doelmannenkwestie in te schatten. “Kjell Scherpen werd gehaald toen Jordy Schelfhout, de doublure voor de winterstop, z’n vinger brak. Raakte Jordy niet geblesseerd, haalde KVO volgens mij geen nieuwe keeper. Scherpen was een haalbaar alternatief, de deal een opportuniteit en een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Of Yves Vanderhaeghe hem in Union zal opstellen? De vraag luidt eerder: moét hij spelen? Of zal Scherpen keepen omdat hij beter is dan Hubert? Kijk, ik vond Guillaume Hubert een degelijk seizoen spelen, maar toch stond hij altijd ter discussie. Hoe gaat hij mentaal met zijn bankzitterstatuut om? Stél dat Vanderhaeghe kiest voor Hubert en het loopt fout, dan verlies je meteen beide keepers. Het houdt dus een risico in. Hoe beide doelmannen zich op training presenteren en hoe de onderlinge verhoudingen zijn, zullen de beslissing vorm geven.”

Overmanifesteren

Yves Vanderhaeghe moest afgelopen weekend eens diep zuchten na het aanschouwen van het defensieve gestuntel. “Zulke fouten horen op dit niveau niet thuis en elke tegengoal vorige week heeft een eigen verhaal van miscommunicatie en individuele fouten. Of we nu een stap terug hebben gezet? We moeten nu ook niet dramatiseren. We speelden één van de beste matchen sinds ik hier opnieuw ben aangekomen”, benadrukt Vanderhaeghe.

’t Is niet alleen achterin dat het minder draait. KVO scoort niet meer. Tegen Club posteerde Vanderhaeghe zowel Thierry Ambrose als Makhtar Gueye voorin. “Thierry scoorde al vijf keer en Makhtar elf goals. Dat zijn 16 van de 29 doelpunten. Ik wou tegen Club meer gewicht in de schaal gooien”, zegt de trainer. Christophe Lycke ziet echter dat Makhtar Gueye met zichzelf blijft worstelen. “Gueye bedoelt het goed, maar is zichzelf aan het forceren, aan het overmanifesteren”, merkt de ex-doelman op. “Hij loopt zelfs bepaalde ruimtes dicht, ontbreekt wat voetbalinstinct en staat te zwaaien met de armen als hij de bal niet krijgt. Maar al te vaak is hij een individu in een team.”

No stress

Freddie Jäkel benadrukt dat er – ondanks de pijnlijke verliespartijen de afgelopen weken – geen stress heerst binnen de spelersgroep. “We gaan naar Union om te winnen. We gaan niet gokken en spelen voor een puntje”, zegt de Duitse verdediger, bezig aan een meer dan goed seizoen. Lycke: “Met 6 punten voorsprong op de voorlaatste en nog 9 punten te verdienen, zie ik KVO niet meer in de problemen komen. Pas op, het kan áltijd, hé, maar het zou me toch wel heel sterk verwonderen. Ik zie Oostende niet verliezen van Seraing, ook Eupen is niet in goeden doen – ze pakken geen punten meer. Ook al zit het niet 100 procent snor bij KVO, bij de Luikenaars en de Oostkantonners zit het écht niet goed. Ja, Seraing won op Standard, maar daar zit het toch ook goed scheef. Waarom zou KVO op Union geen punt kunnen pakken? STVV ging er winnen (0-1) en maakte het de Brusselaars enorm moeilijk. En als er iémand een goeie organisatie kan neerzetten, dan is het trainer Yves Vanderhaeghe wel.” (TVA)