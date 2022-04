Ex-kampioenen Lorenzo Staelens en Nordin Jbari zien nu al de meeste kansen voor Club: “Brugge kan in één match over Union wippen”

Nog één speeldag en dan komt de Champions’ play-off eraan. Vijf punten bedraagt de kloof tussen Union en Club momenteel en zowel Lorenzo Staelens als Nordin Jbari verwacht dat Club wint van KV Mechelen en dat Union wint van Beerschot. En daarom, nu al: wordt het straks Club Brugge of Union Saint-Gilloise? Twee ex-kampioenen van Club Brugge, een verdediger/middenvelder en een spits spreken zich erover uit.

“Na de puntendeling zou dat dus maar twee punten meer zijn: dat is niets in de play-offs”, zegt Nordin Jbari (47, bij Club van 1997 tot 1999). “Er zal meteen jacht gemaakt worden op Union. Zulke wedstrijden zijn van een hogere intensiteit en voor Union wordt dat een nieuwe ervaring.”

“Ik denk dat Brugge het zal halen. Maar ik hoop dat ik mij vergis, want Union verdient het om kampioen te worden. Wat het als promovendus presteerde, is straf en dat heeft niets met geluk maar alles met kwaliteit te maken: het domineerde en speelde weinig slechte wedstrijden.”

Meerwaarde

Maar het Club van Alfred Schreuder is sterker geworden, aldus Jbari. “Schreuder vond evenwicht. Constante hoge pressing is een positieve filosofie, maar als je verdedigers het niet aankunnen, ben je kwetsbaar. Dat is in het begin gebleken. Eigenlijk kan alleen Clinton Mata op die manier voetballen. De meerwaarde van Brugge zit in hun sterke flankspelers en op het middenveld in de figuur van Hans Vanaken, die het spel kan maken, een assist kan geven en ook kan scoren.”

“Maar ze hebben geen echte spits, misschien wel voor het eerst in hun geschiedenis. (lacht) Dost zit op de bank en Adamyan heeft te weinig impact op het spel. Maar ze beschikken wel over Charles De Ketelaere die op elk moment het verschil kan maken. Ik denk dat hij heel goeie play-offs gaat spelen.”

Onderschat Union niet

Hoe dan ook: onderschat Union niet, benadrukt Jbari. “Felice Mazzu is een van de weinige coaches die kan ingrijpen wanneer er zich tijdens de wedstrijd een tactisch probleem voordoet. Bovendien is hij een empathische coach die ook zijn menselijke kant inzet om het beste uit zijn spelers te halen, om een hechte groep te creëren en om zijn ploeg boven zichzelf te laten uitstijgen. Dat is een deel van het succes en zal ook in de play-offs een troef zijn.”

Het is niet de enige troef. “Er zijn die twee complementaire spitsen natuurlijk, Undav en Vanzeir. Allebei niet groot, maar gasten tegen wie het moeilijk verdedigen is omdat ze goed uit het duel kunnen spelen. Zonder Vanzeir was Union minder sterk in de pressing en daardoor verloor het tijdens zijn schorsing punten in thuiswedstrijden. Zijn terugkeer is belangrijk, al blijft het afwachten in welke conditie hij na vijf wedstrijden afwezigheid verkeert.”

Mocht ik Brugge zijn, dan koop ik meteen Burgess. De patron die ze achterin missen

“Hun middenveld is sterk en met Christian Burgess beschikken ze over de beste centrale verdediger van België. Hij is sterk in het duel en zowat onklopbaar in de lucht, hij is rustig, leest uitstekend het spel en zijn relance is goed. Mocht ik Brugge zijn, dan koop ik hem. Het is de patron die ze in hun driemansdefensie missen.”

Anderlecht scherprechter

Lorenzo Staelens (57, bij Club van 1989 tot 1998) vreest dat de vuistslag van Vanzeir tegen Charleroi Union wel eens de titel zou kunnen kosten. “Het koningskoppel werd daardoor uiteengerukt en tijdens zijn schorsing verloor Union toch wat van zijn pluimen”, zegt hij. “Met Vanzeir erbij was de kloof met Club nu groter geweest. Union verdient de titel, want het stond heel het seizoen op kop. Maar ik denk dat dat ene moment het verschil zal maken.”

Alles blijft mogelijk, beseft hij. “Maar slechts twee punten voorsprong na halvering? Dat betekent dat Club er in één wedstrijd al over kan gaan. Ik denk dat Club beter met deze spannende situatie kan omgaan, omdat Union het niet gewoon is om onder echte titeldruk te spelen. De fitheid en de frisheid waarmee je je spel kan spelen, zal de doorslag geven en dan staat Club er volgens mij beter voor. Union speelde al heel vaak met dezelfde spelers en Club is iets sterker in de breedte. Dat merk je ook als je ziet dat Vormer en zelfs Lang de laatste tijd op de bank zaten. Vallen bij Union mannen als Nielsen, Teuma of Undav uit, dan is er in de kern niet echt een gelijkwaardige vervanger beschikbaar.”

Groeien

Daartegenover staat dat het Club van Schreuder aan het groeien is, stelt Staelens vast. “Hij vond een stabiel evenwicht, met Odoi erbij en Rits die hij belangrijker maakte. Verdedigend staat het vrij goed en voorin is De Ketelaere altijd gevaarlijk. Mocht Lang weer zijn beste niveau halen, dan zal dat een surplus zijn. Club is weer een blok, een echt team.”

In het voordeel van Union speelt misschien de verkorte play-off 1-versie: slechts vier ploegen en zes wedstrijden in plaats van zes ploegen en tien wedstrijden. Ook de loting kan een rol spelen. “Stel dat het op de eerste speeldag al meteen Union-Club is, dan kan Club er meteen over gaan. Maar anderzijds: wint Union, dan wordt het vijf punten en krijg je een heel ander verhaal.”

Conclusie? “Deze titelstrijd is moeilijk te voorspellen.” Staelens verwacht dat Anderlecht scherprechter wordt. “Ik weet alleen niet wat ze daar het minst ambetant vinden: dat een andere Brusselse club kampioen speelt of dat het alweer die grote rivaal uit Brugge wordt?” (lacht)

(CV)