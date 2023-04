Ex-Essevee-speler Marcq bezorgt Zulte Waregem mokerslag in extra tijd: 3-2

Het heeft niet mogen zijn voor Zulte Waregem. Nota bene ex-speler Damien Marcq trapte in de extra tijd de 3-2 met een plaatsbal voorbij doelman Bostyn. Nochtans kwam Essevee op voorsprong via Ndour. De Carolo’s draaiden die score om na goals van Bayo en Mbenza. Fadera leek voor hoop te zorgen, maar de mokerslag kwam er in extra tijd … De kloof met Eupen bedraagt nu vier punten.

Op leven en dood. Zulte Waregem wist wat het moest doen om in de race te blijven voor het behoud. Eupen en KV Kortrijk speelden 0-0 gelijk. Coach Frederik D’Hollander miste Derijck, Lopez kwam in zijn plaats. Essevee kon ook Gano opnieuw inzetten. Een bleke Brüls zat op de bank, vandaar dat dus ook Sissako mocht starten.

Op bezoek bij Charleroi was het Bayo die een eerste keer voor gevaar kon zorgen met een kopbal in de handen van Bostyn. Maar Essevee maakte al snel zijn intenties duidelijk. Het was gevaarlijk via Fadera, die het leer kon afsnoepen, maar dan slordig inspeelde op Gano. Diezelfde Gano leek de 0-1 te maken, maar had een hoekschop met de hand over de lijn gewerkt. De VAR greep terecht in en keurde het doelpunt af.

Ndour straft foutje af

Essevee bleef de gevaarlijkste ploeg. Gano kwam plots oog in oog met Koffi, de doelman van de Carolo’s kon er nog een vuist tussen steken. Fila ging dan diep en verstuurde een harde voorzet, niemand kon er zijn voet tegen planten. Het kon uiteindelijk niet uitblijven: Knezevic verstuurde een laterale pass, Ndour stoorde prima. De Senegalees kapte nog een mannetje uit en kwam alleen voor de doelman. IJzig kalm plaatste hij het leer voorbij Koffi: 0-1 en dat was verdiend. Ei zo na kon Fadera de score verdubbelen, maar Koffi pakte uit met een geweldige save.

Om een nog altijd te niet te verklaren reden kroop Essevee dan achteruit. Charleroi kwam meer opzetten. De verdediging trilde bij momenten, maar kon toch veel voorzetten wegwerken. Tot op slag van rust Badji met een harde nekslag Bostyn kon bedreigen, de goalie ranselde de inzet uit zijn doel.

Veel viel er niet te vertellen over de start van de tweede helft. Het was vooral op het middenveld te doen, waar te vaak slordige passes werden verstuurd. Dan wordt zo’n match op details beslist. Tja, was het hoekschop voor Charleroi? Lopez leek het leer tegen een Carolo te trappen. De stilstaande fase kwam er toch en dan viel de bal goed. Na een redding van Bostyn kon Bayo de 1-1 in doel tikken.

Vechtvoetbal

Het spel verzandde in vechtvoetbal. En dan kon Mbenza een doorsteekpass van Ilaimaharitra prima afwerken: 2-1. Je zou dan denken dat het gedaan is. Essevee toonde weerbaarheid. Eerst kon Bostyn nog een inzet van Bayo tegenhouden. Charleroi verdedigede niet echt scherp, maar dat weerhield Fadera er niet van om naar binnen te komen en in de korte hoek de 2-2 tegen de touwen te prikken.

In de slotfase kon Badji afwerken op een voorzet. Bostyn dook met een snoekduik naar het leer en verhinderde de 3-2. In de laatste minuten was het met de billen dichtgeknepen. Bayo kon knallen en trapte bijna de lat in twee stukken. Essevee kwam met de schrik vrij.

De zure appel, die kwam helemaal op het einde. Op een hoekschop trapte Damien Marcq met een mooie plaatsbal de 3-2 tegen de touwen, Bostyn was kansloos. De kloof met Eupen bedraagt nu vier punten. Volgende week trekt Essevee naar de Panda’s, waar het móét winnen om toch nog een waterkans op de redding te behouden.

Doelpunten: 27’ Ndour 0-1, 66’ Bayo 1-1, 73’ Mbenza 2-1, 80’ Fadera 2-2, 90+6’ Marcq 3-2

Gele kaarten: 38’ Fila, 55’ Knezevic, 87’ Marcq, 90+3’ Mbenza

Charleroi: Koffi, Andreou (33’ Kayembe), Marcq, Knezevic, Tchatchoua (64’ Nkouba), Ilaimaharitra, Hosseinzadeh (64’ Heymans), Zorgane, Mbenza, Bayo (90+8’ Ozornwafor), Badji

Zulte Waregem: Bostyn, Fila (84’ De Buyser), Lopez, Willen, Miroshi, Ndour (77’ Brüls), Vormer, Sissako, Fadera, Vossen (90+2’ Braem), Gano