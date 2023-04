Ex-coach Markus Pflanz kan KV Oostende zondag de genadeslag toedienen: “Het doet pijn om te zien waar KVO nu staat”

Zondagavond kan het eersteklasseverhaal voor KV Oostende definitief voorbij zijn. Als Eupen wint op het veld van Kortrijk én KVO verliest bij Sint-Truiden tuimelt de kustploeg voor het eerst in tien jaar naar tweede klasse. Uitgerekend een oudgediende kan de genadeklap toedienen: gewezen assistent en hoofdtrainer Markus Pflanz (47). “Maar als Oostende straks zou zakken, is dat niet mijn persoonlijke schuld, hé.”

In de zomer van 2020 arriveerde Markus Pflanz aan de zijde van Alexander Blessin aan de Noordzee – beide heren onderhouden tot op vandaag een prima vriendschap. KVO speelde toen een bijzonder knap seizoen met een onverhoopte vijfde plaats. Het jaar erop verliep moeizamer. Midden januari vertrok Blessin naar het Italiaanse Genoa en nam Pflanz over als hoofdcoach. Met enkele degelijke resultaten legde hij het fundament waarop Yves Vanderhaeghe een maand later zou voortbouwen aan een succesvolle reddingsoperatie.

Nog kansje op top-8

Vorige zomer verliet Pflanz KV Oostende voor Sint-Truiden, waar hij onder meer met hoofdcoach Bernd Hollerbach een landgenoot terugvond. Het bleek een goed huwelijk, want de Limburgers staan op een knus plekje in de middenmoot. “We doen het inderdaad vrij goed met 39 punten”, opent Pflanz.

“We behouden nog altijd een kansje op de top-8 en willen er dan ook vol voor gaan. We hebben misschien niet het team met de grote namen, maar dat siert ons net. Op geen enkel moment dit seizoen werden we weggespeeld en we boden tegen alle tegenstanders stevig weerwerk. Dat is de boodschap die we ook onze spelers meegeven: hard werken loont. Toch zaten verschillende scheidsrechterlijke beslissingen ons niet mee. Tegen Union bijvoorbeeld kregen we een onbegrijpelijke fout tegen, die finaal leidde naar de gelijkmaker.”

Mooie tijd beleefd

Pflanz heeft het naar z’n zin in Limburg, maar Oostende heeft toch een plekje in z’n hart veroverd. “Vanuit het gezellig Sint-Truiden is het zo’n vier uur rijden naar m’n gezin in Langenschwarz, boven Fulda. Da’s toch twee uur minder ver dan vanuit Oostende. Maar natuurlijk is daar de zee en het strand. Toen ik bij KVO werkte, woonde ik in Middelkerke. M’n vrouw vond het er heerlijk. Ik maak er ook geen geheim van dat ik een mooie tijd bij KVO beleefde, onder meer met die vijfde plaats en kortstondig als hoofdtrainer. Maar in de topsport weet je dat je niet de rest van je leven op dezelfde plek blijft wonen. Dus ja, het doet pijn om Oostende onderaan het klassement te zien. Ik vind het ook spijtig voor doelmantrainer Eberhard Trautner en fysiekcoach Korneel Deceuninck, die ik nog ken van destijds. Of mijn vertrek bij KVO jammer was? Ach, je weet toch hoe het allemaal is gegaan.”

Geen zelfvertrouwen

Pflanz zelf wenst aan zijn vertrek niet veel woorden te verspillen. Al is het een publiek geheim dat hij en ceo Gauthier Ganaye niet altijd op dezelfde golflengte zaten, onder meer over spits Makhtar Gueye. “Het ontbrak KV Oostende dit seizoen aan geluk, meer bepaald ‘game luck’. Bijvoorbeeld, een schot tegen de paal en de bal die dan in de voeten van een ploegmaat terugkeert en een goal oplevert. Al kan je niet blijven herhalen dat het aan geluk mankeert. Bovendien waren ze in veel matchen niet slechter dan de tegenstander. Maar wie onderin de rangschikking terechtkomt, kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen. Opponenten weten dat: ze blijven kalm omdat ze weten dat er kansen zullen komen. Van buitenaf is het makkelijk om commentaar te uiten, maar ik ben er wel zeker van dat trainer Dominik Thalhammer en de zijnen alles uit de kast halen om de situatie recht te trekken.”

Dat STVV straks KVO uit eerste klasse kan knikkeren? “Hoe leuk het ook was bij Oostende, komende zondag vat ik professioneel op. We kunnen met Sint-Truiden nog bij de eerste acht eindigen en willen voor eigen publiek nog eens tonen hoe goed we zijn. Iedereen moet zich honderd procent geven. Als Oostende straks zou zakken, is dat niet mijn persoonlijke schuld, hé. Het gaat niet over die ene wedstrijd. Ik hoop voor hen dat de fans achter hun team blijven staan.”

Werkersvoetbal

Markus Pflanz is momenteel ook bezig aan zijn ‘UEFA Pro License’, het hoogst haalbare certificaat. Welk spel zou hij in een ideale wereld aan de dag leggen? “Succesvol voetbal. Kijk, met STVV wonnen we thuis zakelijk met 1-0 van Kortrijk. Na de match kwam een tv-journalist mij vragen: ‘Vind je dit nu sexy voetbal?’ Wel, ik ben een Duitser geboren in de jaren zeventig. In 1982, 1986 en 2002 werd Duitsland tweede op het wereldkampioenschap, in 1990 zelfs wereldkampioen en in 1996 Europees kampioen. Dat ging gepaard met nuchter werkersvoetbal. Dus, wat is ‘sexy voetbal’ dan? Resultaten behalen. Je moet altijd kijken naar de spelers die je hebt: welk voetbal is er mogelijk? Speel het zo realistisch als je groep aankan.”

Hard zijn voor jezelf

“Ik volg ook het principe dat mentaliteit het kan halen van talent. Van mijn 12 tot 18 jaar deed ik aan taekwondo. Daar leer je: als je moe bent, dán pas begint de training. Over het algemeen zie ik in de voetballerij het omgekeerde: als een speler vermoeid geraakt, moet hij stoppen. Fout! Hoe meer een speler traint, hoe meer het lichaam zich aanpast en hij vermoeidheid de baas kan. Je moet durven hard zijn voor jezelf. (lacht) En ja, in het taekwondo kreeg ik al eens ferme stampen en trappen, maar ik ging niet al wenend over de mat rollen.”