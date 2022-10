Ex-Club Brugge-trainer Daum (68) wordt behandeld tegen kanker

De Duitser Christoph Daum, in het seizoen 2011-2012 trainer van Club Brugge, heeft longkanker. De 68-jarige Daum ondergaat al enkele maanden behandelingen. “Jullie kennen me: ik ben een vechter en ik ga deze uitdaging optimistisch en met alles wat ik in me heb aan”, schreef de Duitser op Instagram.

In eigen land was Daum bij Keulen (1986-1990 en 2006-2009), Stuttgart (1990-1993), Leverkusen (1996-2000) en Frankfurt (2011) aan de slag. Daarnaast trainde hij de Turkse clubs Besiktas (1994-1996 en 2001-2002), Fenerbahce (2003-2006 en 2009-2010) en Buraspor (2013-2014) en het Oostenrijkse Austria Wenen (2002-2003) en was hij bondscoach van Roemenië (2016-2017).

In 1992 werd hij met VfB Stuttgart Duits kampioen, in 2003 met Austria Oostenrijks kampioen en in Turkije vierde hij titels met Besiktas (1995) en Fenerbahçe (2004 en 2005). Club Brugge leidde hij in 2012 naar de tweede plaats, achter RSC Anderlecht.