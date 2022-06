Ewoud Pletinckx trekt deur bij Zulte Waregem achter zich dicht en gaat aan de slag bij OHL

De wegen van Ewoud Pletinckx en Zulte Waregem scheiden. De West-Vlaamse eersteklasser plaatste vrijdagavond een filmpje met die boodschap op de socialemediakanalen. Niet veel later kondigde OH Leuven hem al aan als versterking. Hij verkast voor vier seizoenen naar de Dijlestad.

Pletinckx, een 21-jarige centrale verdediger, stroomde vanuit de jeugdopleiding van Essevee door naar de hoofdmacht aan de Gaverbeek. In de afgelopen vier seizoenen speelde hij in totaal 79 competitiewedstrijden mee en daarin trof hij vier keer raak. Hij schopte het op een gegeven moment zelfs tot kapitein van de club.

Ewoud Pletinckx verlaat Essevee.



Veel succes in de toekomst!

Altijd welkom, trotse boer. ❤️ pic.twitter.com/UOgShAzhG0 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 17, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Pletinckx is een centrale verdediger die ik al enkele jaren volg. Hij heeft op zijn jonge leeftijd al vier seizoenen ervaring in de Jupiler Pro League. Hij is een geboren leider en beschikt over een grote winnaarsmentaliteit. Met hem kiezen we voor jong, Belgisch en kwaliteit”, gaf een tevreden coach Marc Brys te kennen.

Met Pletinckx ziet Zulte Waregem overigens voor de tweede keer op korte tijd een jeugdspeler verkassen. Eerder koos Dion De Neve voor een overstap naar streekgenoot KV Kortrijk.