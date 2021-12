Ewoud Pletinckx over het recordaantal tegendoelpunten van Essevee: “Niet alleen probleem van verdediging”

Liefst 38 doelpunten kreeg Zulte Waregem in de heenronde tegen en intussen staat het maar één punt meer boven een degradatieplaats. Centrale verdediger, vice-aanvoerder en belofte-international Ewoud Pletinckx (21) legt de vinger op de wonde.

Met drie tegendoelpunten in Eupen voor de beker (3-2) en drie in Anderlecht voor de competitie (3-2) ging het gemiddelde van Zulte Waregem vorige week nog wat meer de hoogte in. Vorig seizoen bedroeg dat 2,03 69 doelpunten tegen in 34 wedstrijden – met als uitschieters 0-6- en 2-7-nederlagen tegen Club en Gent. Het was het hoogste gemiddelde sinds de promotie naar de eerste klasse in 2005. Maar na de heenronde ligt het gemiddelde nog hoger: 2,23 – 38 doelpunten tegen in 17 wedstrijden – met als uitschieters 0-4-, 5-1- en 2-6-nederlagen tegen Club, Seraing en Genk. Maar vooral: vorig seizoen stond Essevee niettemin in de middenmoot, nu staat het maar één punt boven een degradatieplaats. “Ik heb al heel vaak nagedacht over hoe het komt dat we zoveel doelpunten slikken”, zegt centrale verdediger Ewoud Pletinckx. “Ik vind het een collectief probleem.”

Missen jullie ook geen rasverdedigers? Naast jou achterin staat nu Boya, een verdedigende middenvelder, en de backs zijn vooral goeie voetballers: De Bock is iemand met een goeie linker en Ciranni iemand met een goeie rechter en met drang naar voren.

“Ergens klopt dat wel. Daardoor blijven we al het hele seizoen op zoek naar de juiste combinatie en de juiste defensieve organisatie en zijn er nog altijd te weinig automatismen.”

Wordt er te veel gewisseld?

“Dat zeg ik niet, want er wordt altijd gezocht naar de best mogelijke organisatie. Op Anderlecht stond Humphreys rechtsback in plaats van Ciranni, om defensief beter gewapend te zijn in de zone van sleutelspeler Gomez. Maar Humphreys is van opleiding wel een centrale verdediger.”

Dat we zoveel doelpunten slikken, is een collectief probleem

“Het is elke week zoeken naar de best mogelijke oplossing, maar dat is niet simpel.”

Tegen Beerschot werd een van de twee centrumspitsen opgeofferd, Vossen, om met vier achterin en dubbel bezette flanken te kunnen spelen. Met succes: de nul werd gehouden en er werd gewonnen.

“Ja, en dat leek een goeie basis voor de komende weken, maar nu zie je dat het nog niet helemaal loopt zoals het zou moeten.”

Wat verkies jij?

“Ik ben opgeleid met vier achterin en voel mij daar het best in thuis, maar ben het intussen ook al gewoon met drie. Het hangt ook af van hoe de tegenstander staat of het nodig is om je aan te passen, maar dat zal ik aan de coaches overlaten. Hoe dan ook moet je altijd voor druk op de bal zorgen, ook op de helft van de tegenstander, zodat ze niet zomaar tussen de linies kunnen voetballen. Want dan kom je overal een stap te laat. Dat is ook iets dat beter moet.”

Op Eupen voor de beker lopen jullie in dezelfde veldbezetting als tegen Beerschot 0-2 uit, maar na een uur verliezen jullie de controle en worden jullie nog uitgeschakeld. Wat ging er fout?

“Eupen begon aanvallender te spelen en meer risico’s te nemen. Bij de 1-2 sloop de twijfel er bij sommigen weer in, en dan is de 2-2 geen verrassing meer. Dat is al te vaak gebeurd.”

Is dit Essevee mentaal onvoldoende weerbaar?

“Als je achteraan in het klassement staat, is het mentaal sowieso moeilijk, maar dat moet je achter je kunnen laten.”

Missen jullie leiders?

“Misschien missen we inderdaad wat echte leiders die op zulke momenten kunnen opstaan en de ploeg op sleeptouw kunnen nemen. In deze situatie is dat nodig.”

De Bock pleit voor een paar gerichte versterkingen in januari. Welke profielen zijn er nodig?

“Dat laat ik aan de scouting en de staf over. Maar ik denk dat er inderdaad versterking mag komen, omdat we momenteel te weinig wisselmogelijkheden hebben. Al kenden we ook pech met de blessures van Van Aken en Sormo, twee jongens die normaal altijd in de selectie zitten. Een iets bredere kern kan ons helpen wanneer er echt oplossingen gezocht moeten worden. Zodat we frisse spelers met een meerwaarde voor de ploeg kunnen inbrengen. Tijdens de verlengingen in Eupen is gebleken dat onze kern niet breed genoeg is.”