Het Europese avontuur van Club Brugge houdt dit seizoen op na zes wedstrijden. Wat startte als een wonderbaarlijk sprookje had uiteindelijk toch een wrange nasmaak. Club Brugge begon de campagne met twee voortreffelijke wedstrijden en een vier op zes. Heel Europa had de mond vol over deze fantastische start maar daarna volgden nog vier zware nederlagen. Op zich niet uitzonderlijk als je kijkt naar het kaliber van de tegenstanders. Club Brugge kwam terecht in de poule des doods en een vierde plaats daarin is qua budget en spelersmateriaal de logica zelve. Toch hoopten velen op Europese overwintering maar in het rechtstreekse duel met Leipzig werd Brugge thuis overklast.

Hans Vanaken 9/10

De enige Bruggeling die elke wedstrijd op niveau was. Topschutter bovendien bij blauw-zwart nadat hij in de eerste drie wedstrijden telkens trefzeker was. De tweevoudige Gouden Schoen bewees dat hij een kanjer is. Heel vaak in balbezit, altijd vooruit voetballend en ook onder de grootste druk kiezend voor een voetballende optie. Zijn goede prestaties recent bij de Rode Duivels tonen aan dat Hansie stilaan de Belgische competitie ontgroeid is.

Charles De Ketelaere 9/10

King Charles was werkelijk fenomenaal thuis tegen PSG, zijn prestatie op Leipzig was mogelijk nog impressionanter. Ook in de dubbele confrontatie met City zette hij zijn voet naast de wereldtoppers. Als diepe spits maakte hij slimme loopbewegingen, woog op de defensie, moeilijk van te bal te zetten en telkens het overzicht houdend om een teammaat aan te spelen. De vele scouts zullen zijn naam wel genoteerd hebben, schitterende campagne!

Eder Balanta 8/10

De breker op het middenveld die de angel uit tal van aanvallen haalde. Ondanks de stevige concurrentie op het middenveld steevast de eerste naam op het wedstrijdblad. De Colombiaan werkt hard en maakt nuttig gebruik van zijn postuur. Niet te beroerd om zijn lijf en leden in de strijd te gooien, soms zelfs op het randje. Zo kreeg hij in zijn eerste drie wedstrijden telkens geel met een schorsing tot gevolg. Ook in zijn volgende partij liep hij tegen een gele kaart aan.

Simon Mignolet 8/10

In tegenstelling tot in de competitie op geen foutje te betrappen in het kampioenenbal. Slikte heel wat doelpunten maar kon daar telkens weinig aan doen. Meer nog: bij de zware thuisnederlagen tegen Manchester City en RB Leipzig behoedde de goalie zijn team voor nog een grotere pandoering. Mignolet is een topdoelman die zeker thuis hoort op het hoogste niveau. Zijn coaching en meevoetballen zijn van groot belang voor zijn team.

Jack Hendry 7/10

Telkens soeverein achterin. Hendry proefde destijds met Celtic al van de voorrondes van de Champions League maar was dit seizoen voor het eerst in de eigenlijke competitie te bewonderen. Wierp zich meer en meer op tot leider van de defensie. Hij deinst er niet voor terug om stevig in de duels te gaan, ook al heette zijn tegenstander Mbappé of Neymar. Niet te beroerd om af en toe een bal in de tribunes te keilen, de Schot neemt liever geen risico’s.

Noa Lang 7/10

De flegmatieke Nederlander kan terugblikken op een goede campagne. De buitenspeler maalde heel wat kilometers af, niet te beroerd om zijn ploeg bij te staan in de dikwijls moeilijke momenten. Ook aanvallend leefde Lang zich uit, al is er nog een groot verschil met de Belgische competitie. Gaf een prima assist op Rits voor het enige doelpunt in Parijs. Hij heeft alle ingrediënten in zich om zelf door te groeien tot een bepalende speler in Europa’s belangrijkste competitie.

Clinton Mata 7/10

Onverwoestbaar op de rechtsachter. Stevig in de duels en altijd in positie. Mata kweet zich telkens goed van zijn taak en Clement weet dat hij altijd op hem kan rekenen. Of hij nu tegen Neymar speelt of tegen een speler van Seraing, Mata is altijd klaar voor de strijd. In aanvallend opzicht kwam hij er te weinig uit maar dat heeft voornamelijk te maken met de kwaliteit van de tegenstanders. Speelde op 12 minuten na alles.

Mats Rits 7/10

Kwam nagenoeg elke wedstrijd aan de aftrap en kreeg vaak de voorkeur op Vormer omdat hij meer in positie speelt dan zijn kapitein. Rits toonde zich bovendien erg doeltreffend, want zowel in Leipzig als in Parijs was hij trefzeker. Thuis tegen Leipzig had Rits overigens ook een paar kansen om te scoren maar toen verzuimde hij die. Steekt zich nooit weg, altijd aanspeelbaar op het middenveld, ook als de ploeg minder draait.

Cisse Sandra 7/10

Geen mens die voor de campagne had gedacht dat Sandra ook maar minuten zou maken in de Champions League. Na zijn prima prestaties bij Club NXT in de UEFA Youth League kwam hij vorige week aan de aftrap tegen Seraing waar hij prompt scoorde. Ook tegen PSG verscheen hij enigszins verrassend aan de aftrap. Sandra was niet onder de indruk van de vedetten en doelman Donnarumma had zelfs een mooie voetveeg nodig of hij scoorde tijdens zijn Europese debuut.

Brandon Mechele 6/10

Moest vaak genoegen nemen met een plaats op de bank. Enkel op Manchester City kwam hij aan de aftrap, daarnaast nog twee invalbeurten. Daarin deed hij het zeker niet slecht. Mechele kan teren op zijn ervaring en is bovendien kopbalsterk. Zijn snelheid is een minpunt dat in de Belgische competitie wel eens wordt uitgebuit maar in Europa speelt Brugge vaak in een laag blok waardoor het quasi onmogelijk is om in de rug gepakt te worden.

Ricardo Ricca 6/10

Stond in de pikorde achter Sobol waardoor hij genoegen moest nemen met een plaats op de bank, enkel in Parijs kwam hij aan de aftrap. Puur defensief is Ricca echter een betere keuze dan Sobol en laat dat nu net de kerntaak zijn van dit Club Brugge in de Champions League. Ricca mort echter nooit en smijt zich telkens voor de volle 100 procent in de strijd. Een van de weinige spelers die uitblinkt in de regelmaat en waar je als coach nooit boos op kan zijn.

Eduard Sobol 6/10

Sobol was niet aan zijn proefstuk toe in de Champions League en kan ook teren op zijn ervaring als international. Kreeg telkens de voorkeur op Ricca op de linksachterpositie. Sobol kan je niks verwijten qua mentaliteit, hij dweilt telkens vol overgave de flank af. Puur technisch en defensief werd de Oekraïner wel geregeld in de verlegenheid gebracht. Op zich geen schande als je topspelers zoals Nkunku, Mahrez of Messi tegenover je krijgt.

Kamal Sowah 6/10

De recordtransfer begon goed aan de campagne met twee degelijke wedstrijden, weliswaar in de schaduw van zijn aanvallende ploegmakkers De Ketelaere en Lang. Naarmate de campagne vorderde, belandde de Ghanees meer en meer op het achterplan. Zijn aanvallende intenties kwamen te weinig uit de verf. Het potentieel is er zeker, anders betaalt Brugge geen 9 miljoen euro voor een speler. Maar die hoge transfersom is momenteel eerder een strop rond zijn nek.

Noah Mbamba 6/10

De youngster moest het stellen met twee invalbeurten tegen Manchester City en een invalbeurt in Parijs, telkens toen het kalf al verdronken was. Momenteel nog een maatje te klein om aanspraak te maken op een basisplaats in het kampioenenbal. Maar de middenvelder is nog maar 16 jaar en die ervaring om even tegen wereldsterren te mogen invallen, kan zijn groeicurve enkel maar ten goede komen. Viel telkens zonder zenuwen in en met de nodige flair, zijn tijd komt nog wel.

Ruud Vormer 5/10

Met voorsprong de meest ontgoochelde speler van de hele selectie. De kapitein kwam slechts één keer aan de aftrap, de overige keren kreeg hij in het beste geval een invalbeurt. Balen als een stekker natuurlijk, zeker als je weet hoe Vormer in elkaar zit. Voor het seizoen was met Clement afgesproken dat de kapitein lang niet alle wedstrijden zou spelen maar dan had de kapitein wellicht gedacht aan Sint-Truiden of Seraing en niet aan de Europese grootmachten.

Stanley Nsoki 5/10

Vaste basisspeler tijdens de groepsfase, ook al presteerde hij eerder matig. Nsoki heeft zeker het nodige talent maar is nog te wisselvallig in zijn prestaties. Elke wedstrijd doet hij wel een interventie die de wenkbrauwen doet fronsen. Zo lag hij aan de basis van de vroege achterstand in Leipzig na verkeerd uitstappen en ook thuis tegen de Duitsers had hij het bijzonder lastig waardoor hij aan de rust al gewisseld werd. De lat moet hoger voor de Fransman.

Wesley Moraes 5/10

Twee invalbeurten tegen Leipzig, verder reikte de bijdrage van Wesley niet tijdens deze campagne. Was veel sneller wedstrijdfit dan velen voor ogen hadden maar veel minuten leverde dat vooralsnog niet op. Intern leidde het gebrek aan speelminuten al tot de nodige discussies. Wesley voelde zich klaar om te spelen maar Clement gaf anderen de voorkeur. Een topfitte Wesley zou nochtans een meerwaarde geweest zijn maar dat is net het probleem.

Bas Dost 4/10

Twee korte invalbeurten en één helft tegen RB Leipzig, wat met voorsprong de zwakste 45 minuten van Brugge in deze campagne waren. De Nederlander zelf valt weinig te verwijten maar hij kwam telkens helemaal niet in het stuk voor. Clement koos met De Ketelaere en Lang voor snelheid voorin om er gepast uit te kunnen komen op de counter. Snelheid is net wat de lange Dost ontbreekt. Zijn territorium is de grote rechthoek maar daar verscheen Brugge niet al te vaak.

Ignace Van der Brempt 4/10

Een van de lievelingen van de coach terwijl hij nochtans duidelijk te kort kwam op dit niveau. Speelde in vijf van de wedstrijden en kwam ook aan de start thuis tegen Leipzig. Toen lag hij met balverlies aan de basis van de openingsgoal, zette te weinig druk bij de derde treffer en verdedigde te laks bij de 0-4. Kortom, nog een paar maatjes te klein om op dit niveau te acteren. Op zich niet zo verwonderlijk aangezien hij vorig jaar deze tijd nog in 1B speelde.

Philippe Clement 7/10

De coach herhaalde tot vervelens toe tijdens elke persconferentie dat iedereen het er op voorhand over eens was dat er zes nederlagen zouden volgen. Een glansprestatie thuis tegen de vedetten van PSG en een schitterende en terechte overwinning op Leipzig deden iedereen dromen. Ook toen bleef de coach de rust zelve. Hij sprak over twee stunts en dat er nog een derde stunt nodig was om Europees te overwinteren. Die derde stunt kwam er niet meer, blauw-zwart leed nog vier serieuze nederlagen. Vooral de zware 0-5 thuis tegen Leipzig wordt de coach aangewreven. Hij koos toen voor een onuitgegeven systeem en dropte Van der Brempt en Dost nogal vreemd in de basis. De twijfels waren zichtbaar bij de spelers op het veld en de coach nam ook de volle verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Toch verdient Clement het nodige respect voor de manier waarop hij zijn team de eerste twee wedstrijden boven zijn mogelijkheden liet voetballen.