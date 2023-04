Eupen-aanvoerder Stef Peeters over degradatiestrijd tegen KVK, SVZW en KVO: “Kortrijk heeft de sterkste kern, zij zullen erin blijven”

Stef Peeters speelde één seizoen bij Zulte Waregem, maakte bij Cercle de miraculeuze redding onder Bernd Storck mee en strijdt nu met Eupen tegen de degradatie: zaterdag in Kortrijk, volgende week thuis tegen Zulte Waregem en op de slotspeeldag uit bij Club. “Het wordt spanning troef”, weet hij. “Ons voordeel is dat ze die stress hier al zeven jaar gewoon zijn.”

KVK-coach Bernd Storck had een opmerkelijke verklaring voor de zwakke prestatie tegen Cercle: “Wij hebben goeie spelers, maar geen spelers die kunnen vechten”, zei hij. “In de volgende wedstrijden spelen we tegen ploegen die willen voetballen. Dat ligt ons beter.” Het valt inderdaad op: zijn twee zwakste prestaties sinds de heropleving onder zijn leiding leverde KVK tegen KVO en Cercle, twee teams waarvan het spel gebaseerd is op een agressieve pressing.

“Ik begrijp wat Storck bedoelt”, zegt Eupen-aanvoerder Stef Peeters. “Ik heb het zelf ervaren: in de twee wedstrijden tegen Cercle raakte ik amper ballen over de grond. Dan snap ik wel dat iemand als Selemani of Kadri denkt: wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen, dit slaat helemaal nergens op?! Ik dacht dat namelijk zelf ook. Cercle trekt dat spel tot in het extreme door. Zo gaat bij een vrije trap op hun eigen helft iedereen naar voor en wordt de bal naar de zestien meter geschoten. Het is de lelijkste stijl maar de moeilijkste om tegen te spelen. Terwijl Kortrijk meer dan andere jaren een voetballende ploeg is. Zeker op het middenveld, waar er niet echt brekers tussen zitten. Ik speel ook liever tegen hen dan tegen Cercle.”

Mentaal belang

Drie speeldagen voor het einde telt KVK (14de) drie punten meer dan Eupen (15de), zes meer dan KV Oostende (16de) en Zulte Waregem (17de) en elf meer dan Seraing (18de). Dat het er met drie zakkers nog om zal spannen is duidelijk. “Samen met Seraing werden wij al voor het seizoen afgeschreven,” zegt Stef Peeters, “dus was onze eerste doelstelling om tot het einde mee te doen voor het behoud. Zover zijn we geraakt en nu is het de bedoeling om het af te maken. Elk punt is belangrijk. Je voelt dat er elke wedstrijd spanning op zit en het is ook altijd uitkijken wat de anderen deden. Het is zoals Jelle Vossen in een interview aangaf: elke ploeg kreeg dit seizoen al heel veel mentale tikken en dan is het aan de leidersfiguren om elke keer weer die drive erin te krijgen. Het belangrijkste is nu het mentale. Met drie punten voorsprong op Zulte Waregem en Oostende is de druk bij ons wel iets minder groot om drie punten te moeten pakken. Ons voordeel is ook dat ze hier al zeven jaar gewoon zijn om met die negatieve stress om te gaan. Die rechtstreekse degradatieduels maken het natuurlijk extra spannend. Maar ik heb liever zulke wedstrijden dan wedstrijden waarin het nergens meer om gaat. Het wordt spanning troef, dat is zeker. Ik vind dat Kortrijk meer kwaliteit heeft dan wij, Zulte Waregem en Oostende. Zij hebben de sterkste kern, zij zullen erin blijven.”

Krijgen jullie vanuit de club sterke signalen dat zakken geen optie is?

“Neen, totaal niet. Aan de ene kant zijn er de mensen rond de ploeg die er elke dag zijn en jaar in jaar uit gewoon zijn om tegen de degradatie te spelen en met die spanning om te gaan. En aan de andere kant zijn er de mensen van Qatar, maar met hen hebben wij totaal geen contact. Ik hoor dat ze bij Zulte Waregem een premie krijgen om erin te blijven, maar bij ons is dat niet aan de orde. Wij worden niet gepusht, geen extra druk opgelegd en niet extra aangemoedigd.”

Is het een voordeel dat jullie zaterdag tegen jullie ex-coach spelen?

“Enerzijds wel, al zijn er tegenwoordig met al die analyses sowieso weinig geheimen meer, maar anderzijds kent hij ook onze spelers door en door en dat is dan onze zwakte. Ik denk dat het elkaar een beetje opheft.”

Storck werd na twaalf speeldagen ontslagen, toen jullie 14de stonden met 12 punten. Na 31 speeldagen staan jullie 15de met 27 punten. Waarom moest hij zo vroeg vertrekken?

“Geen idee. Omdat er geen enkel contact is met de mensen die deze beslissing namen, blijft het ook voor mij gissen.”

Dat Storck onze spelers door en door kent, is onze zwakte

Wat pleit er voor Edward Still?

“Hij is een goeie trainer, is een pak jonger en past als persoonlijkheid misschien wel beter bij deze jonge groep. Hier zijn onder meer jongens van PSG en dat Storck geen Frans spreekt, maakte het voor hen moeilijk.”

Jullie verloren in de heenronde met 0-1: wat leerde die wedstrijd jou over Kortrijk?

“Die was gelijkopgaand, tot Selemani inviel en met één bal het verschil maakte. Het zal zaak zijn om hem, Kadri, Avenatti en de voorzet van D’haene zo goed mogelijk lam te leggen, want het zijn zij die het verschil maken. Zoals het de week erna zaak zal zijn om tegen Zulte Waregem Vormer, Brüls, Gano en Vossen lam te leggen. Maar ook om voldoende aan te vallen, want hun probleem situeert zich achterin.”

Daar hebben jullie met de flitsende flankspelers N’Dri en Nuhu alvast de geschikte wapens voor, bleek in de heenwedstrijd – die op 5-5 eindigde.

“Ja, door die jongens in een één-tegen-één-situatie te brengen en hen acties te laten maken.”

Jijzelf bent onlangs 31 geworden en straks transfervrij. Zien we jou nog terug bij een West-Vlaamse ploeg?

“Ik ben 31, maar voel mij totaal geen 31 en ben ook nooit geblesseerd. Fysiek zie ik mij zeker nog vijf jaar het niveau van de eerste klasse aankunnen. Van West-Vlamingen wordt vaak gezegd dat ze goed overeenkomen met Limburgers en dat heb ik ook zo ervaren. Ik heb heel graag in West-Vlaanderen gewoond en zou dat zeker opnieuw willen doen. Nu eerst nog drie keer alles geven en dan is het kijken wat er op mij afkomt.”