Esseveetalent Dion De Neve op weg naar KV Kortrijk

Jeugdproduct en beslissend in enkele wedstrijden: de perfecte match voor de Zulte Waregem-fan. Dion De Neve (20) toonde enkele malen zijn potentieel aan de Gaverbeek, maar lijkt nu de oversteek te maken naar rivaal KV Kortrijk.

De Neve kent in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau ook meteen zijn grote doorbraak. De jonge voorspeler toonde zich een eerste keer in de uitwedstrijd op STVV, waar hij een assist gaf op Gano.

Matchwinnaar

Tegen Mechelen kroonde hij zich tot matchwinnaar door een doelpunt te scoren in de laatste minuten. Ook tegen Beerschot deed De Neve de netten trillen. Kortom: de Zulte Waregem-aanhang was verheugd dat er eindelijk een jeugdproduct doorbrak in het eerste elftal.

Het huwelijk tussen De Neve en Zulte Waregem blijkt er echter een van korte duur. De flankaanvaller lijkt naar rivaal KV Kortrijk te trekken voor een riant loon dat rond de 6.000 euro per maand ligt.

Deal rond?

Bij Zulte Waregem wees De Neve enkele contractvoorstellen af. Bronnen bij Essevee willen de transfer van hun jeugdproduct naar eeuwige rivaal KVK nog niet bevestigen. Bij Kortrijk vertellen ze dat de deal rond is, een andere bron bij de Kerels zegt dat ze ermee bezig zijn.

De supporters van Zulte Waregem zijn niet gediend met de overstap van De Neve. Frank Vandorpe, ondervoorzitter van de supporters van rood-groen, liet weten dat hij zich bedrogen voelt in De Neve.

Mondeling akkoord

“Essevee heeft hem acht jaar lang alles gegeven. Hij beloofde via een mondeling akkoord bij onze club te blijven, maar keert ons toch de rug toe. De supporters zijn boos en dat kan ik begrijpen. Hij mag een transfer maken naar een andere ploeg, maar de manier waarop hij ons nu zal verlaten, zint ons niet.”

South Lane Crew, de ultra’s van Zulte Waregem, liet op zijn Facebookpagina weten niet opgezet te zijn met de transfer van hun speler. (EC/JC)