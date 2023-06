Essevee zet ambities kracht bij: Tandem D’Hollander-De fauw tekent bij, ook vormer en Vossen blijven

Het is Zulte Waregem menens om meteen na de degradatie terug te keren naar 1A. Dat zetten de Boeren kracht bij door zowel Ruud Vormer als Jelle Vossen langer aan zich te binden. Deze twee leiders moeten, onder het bewind van het duo D’Hollander-De fauw, de promotie bewerkstelligen in het komende seizoen.

“We komen sterker terug.” Met die leuze trapte Essevee het aftellen richting de start van de Challenger Pro League af. De ambitie na de degradatie uit de Jupiler Pro League moge duidelijk zijn: opnieuw promoveren naar het hoogste niveau. Maar wie zou het schip in goede banen leiden? Interim-coach Frederik D’Hollander gaf begin mei aan deze krant aan dat hij aan de slag wilde blijven als hoofdtrainer. “Ik heb over weinig andere scenario’s nagedacht”, liet hij optekenen. Even was het windstil en het zal zeker en vast wat voeten in de aarde gehad hebben, maar beide partijen zijn eruit gekomen. D’Hollander behoudt het vertrouwen en tekent een contract van onbepaalde duur. Het moet ook gezegd: er was progressie merkbaar onder de coach in de laatste wedstrijden én ook de spelersgroep kon het goed met hem vinden. Fred Raket wordt bijgestaan door – ook al een oude bekende – Davy De fauw. Hij wordt zijn rechterhand en zette eveneens zijn krabbel onder een verbintenis van onbepaalde duur. Het duo oogt langs de zijlijn complementair. De fauw verkiest – we kennen hem zo’n beetje – een rol in de schaduw, als T2 kan hij zich uitleven.

Operatie Promotie

Het hing al even in de lucht, maar werd dinsdagavond bevestigd door Essevee: sterkhouders Ruud Vormer en Jelle Vossen blijven aan de slag in de Elindus Arena en gaan voorop in de strijd tijdens Operatie Promotie. Wie weet was Operatie Redding vorig seizoen wel geslaagd als Vormer níét was uitgevallen met die ongelukkige sleutelbeenbreuk. De 35-jarige Nederlander had nochtans zijn afscheid aangekondigd, maar blijkbaar zit Essevee toch al in zijn hart. Vormer tekende voor twee seizoenen. Zijn copain van in Club Brugge, Jelle Vossen, blijft ook aan boord. “Ik ga toch even moeten nadenken over mijn toekomst”, zei de Limburger met tranen in de ogen zopas na de degradatie in de catacomben van de Elindus Arena. Het zegt veel over zijn betrokkenheid en hij wil het een en ander rechtzetten. Lees: terugkeren naar het hoogste niveau. Vossen zette zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen.

Alles hangt samen

Het hoeft geen betoog – en wie sociale media zo’n beetje volgt, zal niet schrikken – dat één en ander samenhangt. De fauw kent Vossen en Vormer uiteraard van in zijn periode bij Club Brugge. Dat die eerste T2 is, helpt de zaak natuurlijk wel vooruit. Vossen en Vormer wonen quasi op een steenworp van elkaar in Knokke. Hun kinderen gaan naar dezelfde school en ze carpoolen naar het werk. Én de vrouw van Ruud Vormer is werkzaam in het AZ Maria Middelares in Gent als spoedarts. We herinneren ons een gesprek met analist Wim De Coninck. Hij vertelde ons dat het typisch is dat ploegen die degraderen in hun eerste jaar overcompenseren om snel opnieuw te promoveren. Daarmee bedoelde hij iets te dure spelers in je rangen houden, en mits promotie dan compenseren met televisiegelden die er dan opnieuw bijkomen. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Essevee daarmee bezig is. Nog opvallend: goudhaantje Alieu Fadera geniet veel interesse, maar is nog niet vertrokken. Herinner je de recente geschiedenis waarin Essevee sterkhouders voor te weinig geld liet gaan. Deze keer zullen ze zich de kaas niet van het brood laten eten. Het is en blijft de bedoeling om een sterke kern samen te stellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (JC)