Essevee verrijst: Gano en Vormer loodsen Zulte Waregem naar 1-5-zege op Eupen

Het kan dus nog altijd. Essevee won de must-winwedstrijd bij Eupen met 1-5! Fila, drie keer Gano en Vormer zorgden voor de goals. Die laatste was ook goed voor drie assists. Bij de rust stond het overigens al 0-4. Volgende week kan de wonderbaarlijke verrijzenis helemaal waarheid worden als in eigen huis gewonnen wordt van Cercle Brugge, én als Eupen verliest bij Club Brugge.

Do or die. Dat is zowat de omschrijving die het best paste bij de partij die Zulte Waregem speelde op bezoek bij Eupen. De Panda’s hadden vier punten meer dan Essevee. Een zes op zes was dus een must om een verlengd verblijf in de hoogste afdeling af te dwingen. Coach Frederik D’Hollander geloofde er volop in: “Eupen is echt wel te pakken.” Hij voerde één wijziging door. Derijck keerde terug na schorsing, Lopez verdween naar de bank. Ex-Eupen-speler Brüls keek toe langs de zijlijn. Ook coach Edward Still voerde één wissel door. Magnée mocht starten, ten koste van Baiye.

De spanning bleef bij de bezoekende fans maar stijgen, zeker ook omdat de bussen niet tijdig in het stadion geraakten door fileleed. De partij startte daarom een kwartiertje later. De eerste dreiging kwam er via de Panda’s. Charles-Cook passeerde zijn mannetje, maar de voorzet van N’Dri was niet goed. Aan de overkant was de eerste kans wel raak. Op een vrije trap liep Fila perfect in op de voorzet van Vormer: 0-1 na vijf minuten. Even was het nog bang afwachten voor offside, maar de VAR keurde het doelpunt terecht goed. Een droomstart voor Essevee.

Eupen leek zich niet van de wijs te laten brengen en kwam opzetten. Maar Fadera kon dan een bal ontfutselen bij Paeshuyse, hij talmde te lang en kon niet afdrukken: wat een kans op de 0-2. We kregen een fel begin van de partij te zien, met harde duels. Daarna viel het wat stil. Flankspelers Fadera en Ndour maakten elk een actie, veel leverde dat niet op.

Zuivere hattrick Gano

Een kwartier voor rust kwam er opnieuw een vrije trap met Vormer achter de bal. Ndour legde voor, Gano tikte binnen: 0-2. Er werd gevlagd voor offside, maar de VAR bestudeerde de fase. Ndour liep geen buitenspel bij de voorzet, Gano was ook op gelijke hoogte vertrokken. Eupen liet zich weer vangen aan de lopende mensen van Essevee. De Boeren zaten op rozen. De tackle op het middenveld van Sissako sprak boekdelen, grinta te over. Eupen wist niet echt een antwoord te formuleren.

Wéér op vrije trap ging Eupen hoog staan, Vormer legde opnieuw het leer over de verdediging. Gano werkte de 0-3 tegen de touwen. Wéér moest de VAR de fase bekijken en wéér was het géén offside. Ndour zag dan een vrijstaande Fadera en lanceerde zijn kompaan. Vormer legde terug en Gano vervolmaakte zijn zuivere hattrick: 0-4! De fans scandeerden: We are Waregem en vierden feest. Essevee ging rusten met een straat voorsprong.

Prevljak zorgt voor greintje hoop

De aftrap was net gegeven en Prevljak tikte na een prima save van Bostyn in de rebound de 1-4 tegen de touwen. We waren dertig seconden ver. Zou Essevee toch nog moeten bibberen? De Panda’s zetten nu wel hoog druk, Zulte Waregem moest zich herorganiseren.

Essevee reageerde via een trap van Gano, Moser kon nog redding brengen met een beenveeg. Op het uur nam Vossen alle twijfel weg. Ndour rukte op door het centrum en zette Vossen alleen voor Moser, in alle kalmte legde hij de 1-5 binnen. Althans, dat dacht iedereen. De bal was op de eigen helft buiten geweest en zo was het een inworp voor Eupen.

Zulte Waregem kon hetzelfde niveau niet aanhouden en acteerde toch wat minder. Eupen bleef op zoek gaan naar de 2-4. Peeters kon twee vrije trappen versturen, maar telkens was die niet precies genoeg. Op een counter werd het dan toch 1-5. Fadera bediende Vormer en hij werkte koeltjes af. Opdracht volbracht. Essevee won zo voor het eerst na elf wedstrijden.

Zulte Waregem deed dus wat het moest doen en klopte rechtstreekse concurrent Eupen, die een makke indruk naliet. De kloof bedraagt daarmee nog één puntje. Op de slotspeeldag móét er thuis gewonnen worden tegen Cercle Brugge. Eupen trekt naar Club Brugge. Het behoud kan dus nog altijd. Wie had dat gedacht?

(Jochen Coorevits)