Essevee verliest met het kleinste verschil op het veld van Antwerp

The Great Old won zondagavond in eigen huis met 1-0 van Zulte Waregem en deelt de leiding met Oud Heverlee-Leuven, de enige andere club die na twee speeldagen een perfect rapport kan voorleggen. Essevee eindigde de wedstrijd met 10 na een rode kaart voor Miroshi.

Antwerp wilde zijn goede start van het seizoen doorzetten en liet dat meteen blijken in de wedstrijd. De ploeg uit de havenstad toonde drang naar voren, maar toch was het Essevee dat voor het eerste grote doelgevaar zorgde. Jelle Vossen deed Antwerp al in de zesde minuut schrikken met een harde kopbal op de dwarsligger. Beide ploegen gingen in het vervolg van de eerste helft gretig op zoek naar het openingsdoelpunt, maar vonden geen gaatje in elkaars verdedigingsmuur.

Meteen na de rust kwam Antwerp erg dicht bij de voorsprong. Balikwisha miste een reuzenkans, maar werd rode wangen bespaard door de lijnrechter. Twintig minuten later lukte het dan toch voor de Antwerpse aanvaller.

Michel Ange Balikwisha viert zijn goal. © BELGA

Na een goede combinatie over verschillende stations langs de linkerkant bracht Vines de bal voor doel, waar Balikwisha (68.) klaarstond om het leer tegen de touwen te duwen. Zulte Waregem kwam een kwartier voor tijd met z’n tienen te staan nadat Miroshi zijn tweede geel van de avond kreeg voor provocatie. Na de rode kaart speelde Antwerp de wedstrijd gecontroleerd uit.