Essevee-supporters leven in spanning toe naar cruciale laatste speeldag: “Na de overwinning barst een volksfeest los”

Zondag komen we iets voor 20.30 uur te weten of Zulte Waregem al dan niet degradeert naar 1B. De spanning is te snijden en de supporters balanceren tussen hoop en nachtelijk angstzweet. Wat als? Ze durven er niet aan denken. “Het stadion is voor het eerst in lange tijd uitverkocht, dat moet de spelers een kick geven. We gaan vol voor de overwinning, met een volksfeest op zondagavond en een houten kop op maandagmorgen.”

De opdracht voor SV Zulte-Waregem is duidelijk: zondag moet er thuis gewonnen worden van Cercle Brugge. Als dat lukt, en Eupen niet wint van Club Brugge, dan stijgt de fusieploeg naar plek 15 en wendt hij op het nippertje de degradatie naar 1B af. Een uitverkochte en kolkende Elindus Arena moet de spelers vleugels geven.

De supporters beleven een aparte week. Net zoals in 2013 is het op de laatste speeldag alles of niets. Toen ging het om de landstitel, nu gaat het om het behoud in eerste klasse. “Je denkt er elke dag aan”, weet Thomas Vanbiervliet (41), ondervoorzitter binnen de overkoepelende supportersfederatie en voorzitter van ‘Essevee Fans Regio Gent’. “Het is wonderbaarlijk hoeveel berichten ik ontvang, zelfs van mensen die geen voetballiefhebber zijn. Er is veel sympathie voor onze club.”

“Deel van ons leven”

“Ik heb nog nooit geweten dat het stadion in één dag uitverkocht raakte. Het leeft enorm, bij winst zal er een groot feest losbarsten.” Aan verliezen wil Thomas niet denken. “Dan gaan er traantjes vloeien. Met het hoofd naar beneden zullen de fans huiswaarts keren. In 1B belanden zou ik vreselijk vinden. Maar uiteraard blijven we onze ploeg steunen. Zo ver hoeft het wel niet te komen. Het positieve gevoel overheerst na de 1-5-overwinning tegen Eupen, we blijven erin geloven.”

Dat doen ook de broers Joost (48) en Tom (46) Morjean. De twee volgen de voetbalclub al sinds begin jaren negentig. “Het is een deel van ons leven. Op jonge leeftijd trokken we al mee met onze oudere broers. Sindsdien is Essevee onze grootste hobby. Zowel thuis als op verplaatsing zijn we van de partij”, vertelt Joost, die in supporterskringen bekendstaat door ‘De kijk van Joost’, waarin hij de wedstrijden met een sappig Waregems accent analyseert.

Houten kop

“We hebben de voorbije vijf jaar waarschijnlijk geen tien matchen gemist”, zegt Tom. “En als we na een wedstrijd thuis arriveren, dan bekijken we de samenvatting nog eens.” Ook zij leven in spanning toe naar zondagavond. “Gelukkig verzet het werk de gedachten. Maar we worden iedere dag een tikkeltje nerveuzer.”

“Voor de match tegen Eupen heb ik zelfs slecht geslapen”, pikt Joost in. “We hopen op een prachtige overwinning en een groots volksfeest. Als we maandagmorgen met een houten kop moeten gaan werken, zou dat goed nieuws zijn.” (LV)