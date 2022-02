Essevee speelt met het mes op de keel

Zulte Waregem speelt zondag tegen Seraing een levensbelangrijk degradatieduel. Bij verlies staat Essevee al voorlaatste. Vijf vragen voor ceo Eddy Cordier.

1. Loopt iedereen aan de Gaverbeek deze week met de daver op het lijf?

“Wie schrik heeft, krijgt slaag. Maar we beseffen de ernst van de situatie en weten dat we er samen, het bestuur, staf en spelers, een oplossing voor moeten vinden. Maar het moet finaal wel op de mat gebeuren. Als die individuele fouten blijven, die vermijdbare tegengoals… dan blijft dat inhakken op het vertrouwen. Die vicieuze cirkel moet je doorbreken.”

2. Mag er gewezen worden naar een falend transferbeleid?

“Zulte Waregem heeft een beperkt transferbudget en we moeten er slim mee omspringen. We doen dat samen met de scoutingcel en in overleg met de sportieve staf. Maar het klopt: een aantal spelers brengen te weinig, ze blijven onder hun niveau. Het feit dat we onderaan staan, heeft te maken met veel factoren en dus ook met de kwaliteit. Dat gaan we niet ontkennen.”

3. Nog geen spijt van de wissel Dury-Simons/De fauw?

“Neen. Ze leggen eigen accenten, maken andere en duidelijke keuzes en je voelt een andere wind. Maar de resultaten ontbreken. De voorbereiding van elke match gebeurt zeer grondig en alles wordt doorgenomen met de spelers, zowel collectief als individueel. Waarbij de positieve aanpak van Timmy niet wil zeggen dat je over hen heen moet lopen. Ze zeggen zeker waar het op staat en het kan er ook luid aan toegaan.”

“Het wordt een veldslag maar we eindigen met 11!, zo schreven ze in koeien van letters voor aanvang van de derby tegen KVK. En na goed 20 minuten vang je al een rode kaart… Zo is het verdomd moeilijk.”

4. Stel nu dat het tegen Seraing fout afloopt, grijpen jullie opnieuw in?

“Alles kan in het voetbal, maar het geloof is er. En na zondag is het nog niet afgelopen. Het is simpel: het gaat nog om Eupen, Seraing en wij. Dat is de realiteit. En we ontvangen Seraing en Eupen nog thuis, dat zijn dubbele punten, hé. We hebben het dus nog in eigen handen. Zondag moéten we punten pakken.”

“En dat geldt ook voor de vijf daaropvolgende wedstrijden. Het heeft geen zin om nu al te denken aan moeilijke barragewedstrijden tegen RWDM of Waasland-Beveren. Zo ver zijn we nog niet. Maar we beseffen dat hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Daarom moeten we er meer dan ooit onze kop voor leggen. Of er extra premies volgen? Dat is intern goed doorgenomen.”

5. Heb je Francky Dury nog gehoord?

“Neen. De laatste keer was tussen kerst en nieuwjaar. Onze focus ligt nu volledig op de strijd om het behoud waarin we iedereen proberen positief en scherp te houden.”

(FB)