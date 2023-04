Essevee speelt match op leven en dood: het wordt een gekkenhuis

Zulte Waregem-aanvoerder Jelle Vossen spoorde na de 1-5-zege in Eupen de fans aan om massaal de slotwedstrijd tegen Cercle Brugge bij te wonen. Wel, de supporters hebben geluisterd. Maandagavond al stond op de socialemediakanalen dat de Elindus Arena uitverkocht is.

Het wordt een gekkenhuis, die laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge. Mits winst én verlies van Eupen in Club Brugge, is Zulte Waregem gered. Dat Essevee kan rekenen op heel wat steun op de tribunes is nu al een feit. De club communiceerde dat alle zitjes volzet zijn, al kunnen gegadigden met wat geduld misschien toch nog een kaartje bemachtigen.

Tickets

“Voorlopig zijn alle tickets al de deur uit en spelen we zondag voor een vol huis! Opgelet! Na het verwerken van de al geregistreerde groepen bestaat de kans dat er opnieuw tickets beschikbaar zullen zijn. Hou zeker onze website in het oog!”, staat te lezen op het officiële Twitter-account.