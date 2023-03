Essevee reageert na VAR-incident: “We willen niet dat scheidsrechters Van Driessche en Laforge dit seizoen nog wedstrijden van Zulte Waregem leiden”

Essevee is nog altijd aangedaan van het onrecht dat volgens hen geschiedde in de terugwedstrijd van de halve finale in de Beker van België. Alessandro Ciranni zag een gele kaart omgetoverd worden in een rood karton. Zeer discutabel, na een ingreep van de VAR. Laforge zat aan de VAR-knoppen. Van Driessche stond op het veld. “De club wil niet dat zij nog de leiding krijgen over wedstrijden die Essevee dit seizoen speelt”, stelt Zulte Waregem in een perscommuniqué.

Zulte Waregem is nog altijd niet te spreken over de beslissingen die vielen in de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen. “Essevee is ontgoocheld en kwaad na de zeer discutabele arbitrage tijdens de wedstrijd KV Mechelen – SV Zulte Waregem”, stelt de club in een persbericht. “Daarbij werd een foutieve tackle van Essevee-speler Alessandro Ciranni na een tussenkomst van de VAR niet met een gele, maar rode kaart bestraft. De club accepteert een gele kaart als correcte sanctie voor deze overtreding. Maar tegelijk heeft Essevee totaal geen begrip voor het feit dat verschillende andere fases, waarbij de spelers van Zulte Waregem het slachtoffer waren, onbestraft bleven.”

Verdere stappen

De club aan de Gaverbeek gaat zelfs nog een stap verder en stapte al richting de Belgische voetbalbond. “De club stelt vast dat foute beslissingen door scheidsrechters steeds meer impact krijgen op het professionele voetbal”, gaat het persbericht verder. “En dat niet alleen in wedstrijden waarin Essevee betrokken is.”

“SV Zulte Waregem ijvert – al langer dan vandaag – dat het Belgische voetbal zich op een correcte en eerlijke manier verder ontwikkelt. Essevee verwacht dan ook dat Bram Van Driessche en Nicolas Laforge niet langer worden aangeduid bij wedstrijden van Essevee dit seizoen en stuurde hiervoor het nodige schrijven richting de Belgische voetbalbond. Deze actie past in het streven naar een betere en correcte arbitrage in ons voetbal.”