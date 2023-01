Essevee pakt stuntzege op Anderlecht

Zulte Waregem gaat verder op zijn elan en legde nu Anderlecht over de knie. Gano opende de score, maar de Brusselaars gingen erop en erover na twee goals van Raman. In de tweede helft zorgden Ndour en Fadera voor de 2-3-eindstand. Essevee pakt zo dit seizoen zes op zes tegen paars-wit, want het won ook thuis met… jawel 3-2.

Een leeg Lotto Park, dat kregen we te zien in Anderlecht. Door de stopgezette partij tegen Standard moest de club uit Brussel een wedstrijd achter gesloten deuren spelen. Het viel maar af te wachten of dat een voordeel was. De Paars-witte aanhang liet zich alvast horen met spandoeken. “Niet genoeg, Wouter buiten”, was te lezen op een poort.

Mbaye Leye en de zijnen waren immers met Operatie Redding bezig. Miroshi was geschorst, Lopez nam zijn plaats in. Voor het overige vielen er geen wissels te noteren bij Essevee, dat aan een betere periode bezig is. Leye recupereerde ook Jelle Vossen, maar de aanvaller startte nog op de bank. Bij de thuisploeg gooide coach Riemer Raman, Trebel en Stroeykens in de basis.

Stroeykens liet de eerste kans voor Anderlecht optekenen, hij besloot naast. Al snel nam Essevee het commando over. Verbruggen speelde in op Debast, die werd omsingeld. Fadera kon het leer afsnoepen en bereikte Gano. Via de lat knalde hij zijn zesde van het seizoen tegen de touwen: 0-1.

Plotse ommekeer

Brüls liet nog de 0-2 liggen, maar dan volgde een plotse ommekeer. Een slimme vrije trap van Verschaeren naar Trebel leverde niet meteen iets op. Raman kon in de rebound in een klein gaatje de gelijkmaker binnen trappen. Een paar tellen later stond Essevee al op achterstand. Raman schoot overhoeks binnen. Zulte Waregem reageerde via Gano, maar Verbruggen kon zijn kopbal in hoekschop afweren. Raman had bijna zijn loepzuivere hattrick beet, maar Derijck kon zijn inzet nog van de lijn keren.

Coach Leye greep na een helft in en haalde Sormo naar de kant, Ndour was zijn vervanger. Maar het was Raman die op zoek bleef gaan naar zijn derde treffer, Bossut stond twee keer pal. Ndour probeerde het ook twee keer, maar zijn vizier stond nog niet op scherp.

Anderlecht had zijn schaapjes nog niet op het droge. Essevee wilde er nog wat van maken en kon bij moment tegen prikken. Vormer lanceerde met een hoge bal nog eens Ndour. De Senegalees controleerde met de borst en werkte de bal voorbij Verbruggen: 2-2. Of toch niet? Vertonghen was overtuigd dat er handspel mee gemoeid was, de VAR rekende het doelpunt terecht toch goed.

Vossen maakt rentree

Iets voorbij het uur grepen beide coaches in. Riemer bracht de debuterende nieuwkomer Dreyer en Arnstad. Leye kon Vossen in de strijd gooien. Een kwartier voor affluiten ging Essevee dan weer aan de leiding. Fadera ontfutselde het leer van Murillo en werkte koeltjes af: 2-3. Nieuwkomer Dreyer raakte dan de paal nadat Bossut er nog even tussen zat.

Paars-wit drong nog aan. Amuzu zag Bossut goed ingrijpen, Murillo geraakte ook niet voorbij het sluitstuk met zijn kopbal en Amuzu ging liggen met een fopduik. Het mocht allemaal niet meer baten. Essevee pakt zes op zes dit seizoen tegen Anderlecht en wipt over KV Oostende in de stand. En nog straffer: ook paars-wit zit in vieze papieren. De kloof met Zulte Waregem bedraagt nog maar vijf punten. (JC)