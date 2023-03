Essevee pakt punt van de hoop op Standard

Zulte Waregem leeft nog. Het schokeffect na het ontslag van coach Mbaye Leye leek uit te blijven, tot diep in de tweede helft. Dan zetten de Boeren onder interim-trainer Frederik D’Hollander een remonte in: 2-2. Het punt van de hoop, want met een nederlaag zag het er wel heel benard uit.

Nieuwbakken coach Frederik D’Hollander mocht debuteren op Standard. Fred Raket koos voor doelman Bostyn, Bossut zat op de bank. Ciranni was gekwetst en Rommens zat op de bank. In hun plek kwamen Ndour en Sissako in de ploeg.

De goden waren Essevee vooraf goedgezind. Oostende verloor in de extra tijd van Westerlo en ook Seraing vertrok met legen handen uit Sint-Truiden. Standard was niet onder de indruk en begon het best aan de partij. Na een kwartier was het al bingo. Fossey ging aan het dollen met Miroshi en knalde droog binnen: 1-0.

Gelijkmaker afgekeurd

Halverwege de eerste periode leek Essevee op gelijke hoogte te komen. Ndour versloeg Bodart. Maar toen greep de VAR in. Met het menselijke oog was het nauwelijks zichtbaar, de beelden wezen uit dat Fadera een paar centimeter offside stond. Weg gelijkmaker.

Zes minuten voor rust verdubbelde Standard de score. Op hoekschop kon Dussenne al te gemakkelijk de 2-0 tegen de touwen knikken. Brüls legde hem niks in de weg. Zulte Waregem kon daar bitter weinig tegenover zetten.

Net na de pauze kon Vossen voor trekken, Ndour mikte naast. Daar zat meer in. Op de bank bij Essevee werd diep nagedacht. Het viel ons op dat het opnieuw heel lastig was om de bal in de ploeg te houden. Standard moest niet eens doorduwen om rustig stand te houden. Al te vaak veroverden de Boeren het leer, maar dan gaven ze dat veel te simpel weg door een slordige pass.

Aansluitingsgoal uit het niets

Iets voorbij het uur was er nog even opschudding. Brüls ging zijn kans op een afvallende bal, maar zijn inzet verdween een metertje naast. Een kwartiertje later liet Bodart zich bijna verrassen door een trap van Ndour. Op de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Fadera trof raak met een lobje, al leek het een voorzet te zijn. Een beetje geluk dus.

Standard schoot dan weer wakker en ging weer aan het voetballen. Zinckernagel besloot te koppen op een voorzet, terwijl hij alle ruimte van de wereld had om rustig aan te nemen. D’Hollander koos dan voor een extra spits, alles of niets. Braem kwam in de plek van Miroshi. Uit het niets viel ook de 2-2. Brüls verstuurde een diepe bal, de ingelopen Ndour werkte koeltjes af.

In de extra tijd kreeg Gano nog een uitgelezen kans om de 2-3 tegen de touwen te knikken, maar zijn kopbal was te centraal gericht. Essevee mag zo nog altijd blijven geloven in het behoud, want het komt nu op gelijke hoogte met KV Oostende. De kloof bedraagt drie punten met Eupen, dat zondag nog speelt tegen AA Gent. Coach Frederik D’Hollander krijgt een kleine twee weken om opnieuw vuur in zijn troepen te krijgen. Op vrijdag 31 maart volgt de komst van Antwerp.