Essevee nog heel actief net voor transferdeadline

Zulte Waregem heeft stevig uitgehaald op de laatste dag van de transferperiode. Het haalde met de Senegalees Alioune Ndour (24) en de Nigeriaan Chinoso Offor (22) twee aanvallers binnen, de Est Kevor Palumets (19) en de eveneens Senegalese Pape Demba Diop (18) versterken het middenveld.

Essevee had dringend nood aan een spits, want aanvallend was er weinig dreiging sinds het vertrek van sterkhouder Jean-Luc Dompé. Ndour genoot al even de interesse van Zulte Waregem, het was een kwestie van tijd voor de deal in kannen en kruiken was.

Ndour komt dus over van het Noorse FK Haugesund. In de hoogste klasse was hij goed voor negen goals en zes assists in achttien duels. Daarvoor was hij aan de slag bij Songdal IL en Florö SK, daar scoorde hij veertien en drie keer.

Droom

“Het is moeilijk om te beschrijven hoe gelukkig ik ben met deze stap in mijn carrière”, zegt de landgenoot van coach Mbaye Leye. “Ik droomde er als kind van om heel veel doelpunten te maken. Ik zal elke dag hard werken om die droom ook waar te maken in de Elindus Arena.

Nog versterking vooraan komt er van en met aanvaller Chinoso Offor. De Nigeriaanse aanvaller wordt gehuurd van het Canadese Montréal FC. Hij is een grote spits met zijn 1,92 meter. Offor speelde 41 wedstrijden in de Amerikaanse hoogste klasse.

Zulte Waregem haalde ook Kevor Palumets naar de Elindus Arena. De centrale middenvelder komt over van Paide Linnameeskond, uit de hoogste divisie uit zijn thuisland. Palumets zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie jaar met optie op een bijkomend seizoen.

Ervaring

De jonge middenvelder deed wel al wat ervaring op. Hij kwam 48 keer in actie op het hoogste niveau in Estland en verzamelde vijf wedstrijden in de Conference League.

Kevor Palumets. © Essevee

Op 16-jarige leeftijd verliet de Est zijn thuisland om zijn geluk te gaan beproeven bij het Italiaanse Bologna waar hij voor de U17 uitkwam. Een seizoen later, in 2020, keerde hij terug naar Estland. De middenvelder speelde afwisselend bij de A-kern en de beloften. In al die tijd was hij goed voor 38 goals en drie assists.

“Ik kijk hier enorm naar uit. Na de passage bij Bologna is het mijn eerste buitenlandse avontuur. Deze stap komt op het ideale moment in mijn carrière. Zowel het project van de club als hun waarden en normen sluiten perfect aan bij mijn verwachtingen. Ik sta te popelen om de kleuren van Essevee te verdedigen”, zegt Palumets.

Avontuur aan Gaverbeek

Ook Pape Demba Diop is een middenvelder. Hij viel op in de Senegalese voetbalschool. Hij kwam testen eind augustus en kon coach Mbaye Leye overtuigen van zijn kwaliteiten. Er was ook interesse van het Franse Lorient, maar de piepjonge middenvelder koos toch voor een avontuur aan de Gaverbeek. Hij tekende voor twee seizoenen met optie op twee bijkomende jaren.

Offor zou later deze week in West-Vlaanderen neerstrijken. Diop is momenteel aan de slag bij de U21 van Senegal. (JCS)