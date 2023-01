Essevee mikt ook op spelmaker Christian Brüls van STVV

Het is Zulte Waregem menens in de strijd om het behoud. De Boeren hebben al de komst van Ruud Vormer (Club Brugge) afgerond, nu hopen ze ook spelmaker Christian Brüls (STVV) in te lijven.

Het contract van Christian Brüls loopt op het eind van dit seizoen af. In Sint-Truiden bekijkt men of het de aanvallende middenvelder wil laten gaan. Het is nog niet duidelijk of er een transfersom gemoeid is met de mogelijke transfer.

Brüls was al bij meerdere Belgische clubs aan de slag zoals Eupen, Standard, AA Gent en Westerlo. Hij kent dus als geen ander de Jupiler Pro League.

Een spelmaker, dat is nog zoiets dat Essevee al even mist. Ramirez was een miscast, de verbinding van het middenveld naar het aanvallende compartiment loopt te vaak verkeerd. Dit seizoen was hij bij STVV al goed voor drie assists en één doelpunt.

Ook het sportieve speelt mee. Op woensdag 11 januari speelt Essevee de kwartfinale van de beker van België tegen … Sint-Truiden. (JCS)