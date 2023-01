Essevee, met Vormer in de basis, doet uitstekende zaak en wint met 2-0 van KV Mechelen

Wat zal dit deugd doen. Voor het eerst sinds eind oktober heeft Zulte Waregem nog eens kunnen winnen in de competitie. In eigen huis versloeg het KV Mechelen met 2-0 via doelpunten van Rommens en Gano. Ruud Vormer, die aan de aftrap stond, had meteen een belangrijk aandeel door twee fouten uit te lokken die de doelpunten inleidden.

Snelle 1-0

Essevee, met zowel Vormer als Brüls aan de aftrap, begon aardig aan de wedstrijd. Na vijf minuten spelen kreeg de thuisploeg een vrije schop op zo’n twintig meter van doel. Niet Vormer, maar Nicolas Rommens zette zich achter de bal en krulde de vrije trap heerlijk in de linkerbovenhoek.

Meteen 1-0 voor Essevee, nog maar de vijfde keer dit seizoen dat Zulte Waregem op voorsprong kwam in de competitie. Ook na het doelpunt bleef Essevee baas. Kansen bleven echter uit, maar de thuisploeg weerhield Mechelen ervan om in het spel te komen door veel strijd te leveren.

Na het eerste halfuur kwam KV Mechelen wat meer in de wedstrijd. Schoofs zag een heerlijk afstandsschot uiteenspatten op de dwarsligger. Waregem bleef dan weer gevaarlijk op stilstaande fases. Thoelen moest een verraderlijke vrije schop van Brüls uit zijn doel ranselen. Verder bleven goeie kansen aan beide kanten uit, halfweg stond het 1-0 voor Zulte Waregem.

Beter Mechelen na de pauze

Na de pauze kwamen de bezoekers uit Mechelen agressiever uit de kleedkamer. Malinwa duwde door op zoek naar de aansluitingstreffer en die kwam er na tien minuten in de tweede helft ook bijna via de opgerukte Walsh, maar Bossut hield zijn netten schoon. Zulte Waregem had het lastig om dezelfde druk uit te oefenen als in de eerste helft en kwam minder in het décor voor.

Slimme loopactie

Twintig minuten voor tijd dook Ruud Vormer met een typische Vormer-loopactie slim op in de zestien, waarna hij neergehaald werd door Lavalée. De bal ging op de stip en Zinho Gano zette de elfmeter om, al had de spits geluk dat Thoelen de bal ongelukkig in eigen doel sloeg.

Essevee’s Zinho Gano. © KURT DESPLENTER BELGA

Plots stond het 2-0 voor Essevee, de derde thuiszege van het seizoen was nu heel dichtbij. Vormer kreeg meteen een applausvervanging in de Elindus Arena, de ervaren Nederlander had in zijn eerste optreden sinds augustus een belangrijk aandeel in beide doelpunten door tweemaal de fout uit te lokken.

De 2-0 was meteen de doodsteek voor de bezoekers uit Mechelen, de veer was gebroken. Malinwa kon niets meer bij elkaar voetballen, de 3-0 was altijd dichter dan de 2-1, maar Gano liet na zout in de Mechelse wonde te strooien. In blessuretijd trof Sissako nog de dwarsligger. Na een wedstrijd waarin Zulte Waregem controleerde en veel strijd leverde won Essevee verdiend met 2-0.

Goeie zaak

Zo bljft het haasje-overspel verdergaan onderin. Essevee geeft door deze zege de rode lantaarn terug aan Seraing en Waregem wipt over KV Kortrijk, dat straks wel nog speelt in en tegen Leuven. Voor Mechelen worden de zorgen onderin groter, het ziet de concurrenten naderen, al hebben de Maneblussers (normaal) nog drie punten te goed voor de stilgelegde match tegen Charleroi. Het worden nog spannende maanden onderin, maar Zulte Waregem doet alvast een eerste goeie zaak.

(JV)