Essevee met tien strijdend ten onder, KV Mechelen dwingt bekerfinale af

Het heeft niet mogen zijn. Ciranni keek al snel tegen een zeer discutabele rode kaart aan en Essevee moest het bijna een uur met tien doen. Zulte Waregem ging strijdend ten onder. KV Mechelen nam geen risico’s, maar kon toch scoren via Bates. Malinwa naar de bekerfinale dus.

“Een bekerfinale laat je nooit liggen.” Coach Mbaye Leye wond er geen doekjes om. Al moest zijn team wel een 1-2-achterstand uit de heenwedstrijd ophalen. De trainer van Essevee kon opnieuw rekenen op Brüls en Rommens na een schorsing. Beide middenvelders kwamen aan de aftrap. Lopez en Sissako verdwenen naar de bank in vergelijking met de derby tegen KV Kortrijk. Aan de overkant miste coach Steven Defour Dimitri Lavalée, die tegen rood aankeek in de eerste halve finale. Verder viel het ons ook nog op dat KV Mechelen met een compleet andere defensie speelde dan in de heenwedstrijd.

Duels en strijd

In de beginfase kregen we veel duels en strijd te zien. Het was duidelijk dat de inzet groot was. De kwaliteit was dan weer niet echt hoogstaand. Man in vorm Nikola Storm probeerde de bakens te verzetten en was bedrijvig. Ciranni zag bij momenten sterretjes als hij ging dribbelen. Groot gevaar leverde dat niet op. Essevee van zijn kant kwam eens opzetten via Vossen, maar zijn poging belandde hoog boven doel.

Halfweg de eerste periode ging Rommens tijdens de opbouw in de fout. Derijck kon met een tackle erger voorkomen, maar de afvallende bal leverde een schietkans op voor Van Hoorenbeeck. De flankverdediger viseerde de winkelhaak, maar zijn vizier stond niet op scherp. Essevee reageerde via een knal vanop afstand van Vossen. Coucke dook naar het leer. Ndour miste volledig zijn trap in de herneming, wat een dot van een kans.

Discutabel rood voor Ciranni

Ciranni ging dan bewust een aanval afbreken. Eerst kreeg de vleugelspeler geel en dan vond de VAR het nodig om in te grijpen. Naar onze bescheiden mening was dat toch nogal heel streng optreden … Ook coach Mbaye Leye was furieus en kreeg geel onder de neus gestopt. Al moet er ook bij gezegd worden dat Schoofs ontsnapte aan een karton – het kleur laten we in het midden – nadat hij onnodig doorging op Derijck. Een paar minuten later moest Schoofs dan gekwetst het veld verlaten, wellicht ten gevolge van die tackle. KV Mechelen probeerde het numerieke overwicht uit te spelen, maar moest toch even herschikken na het uitvallen van aanvoerder Schoofs.

Bij aanvang van de tweede helft hield Leye Ndour in de kleedkamer, youngster De Buyser was zijn vervanger en moest met zijn snelheid voor gevaar zorgen. Brüls schilderde een vrije trap op de kruin van Vossen, zijn kopbal ging naast. Essevee bleef druk zetten en geloven in zijn kansen. Een doelpuntje maken, betekende namelijk verleningen.

KV Mechelen neemt geen risico’s

KV Mechelen was aanvallend toch wat onmondig, geen onnodige risico’s, dachten ze. Dat kwam ook wel omdat Essevee de thuisploeg achteruit duwde doordat er druk vooruit aanwezig bleef. Defour greep dan in en bracht … twee verdedigend ingestelde jongens met Vanlerberghe en Bijker.

Degradatiestrijd

Malinwa stak twintig minuten voor affluiten nog eens de neus aan het venster. Een listige inzet van Verstraete kon Bossut uit zijn doelvlak halen. Het was slechts uitstel van executie. Op hoekshop waren de verdedigers van Essevee Bates vergeten. Hij tikte simpel de 1-0 binnen. Hairemans raakte nog de deklat, Ngoy mikte op Bossut. Zulte Waregem leek de strijdbijl te begraven en gaf zich gewonnen, ook al kon Vossen nog eens goed koppen.

KV Mechelen speelt zo de bekerfinale, Essevee droop af richting Waregem. Er wacht de troepen van Mbaye Leye nog een lange strijd tegen de degradatie. Te beginnen komende zaterdag met een verplaatsing richting OH Leuven.