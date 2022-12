Essevee in hetzelfde bedje ziek, roemloos ten onder in STVV

Zulte Waregem is nog altijd in hetzelfde bedje ziek. Bij STVV konden de troepen van Mbaye Leye nooit aanspraak maken op punten. Die vroege – discutabele – rode kaart voor Sormo zat daar ook wel voor iets tussen. Nee, kort samengevat, in 2023 moet het pákken beter wil Essevee zich nog redden.

Essevee begon aan de terugronde met toch wel wat kopzorgen. In de bekerwedstrijd tegen Deinze miste Leye heel wat pionnen. Voor de verplaatsing naar STVV kon de coach wel Zinho Gano recupereren. Ndour was tegen Deinze de matchwinnaar met twee goals en behield zijn basisplaats.

Het eerste kansje was voor De Boeren. Sissako zette Schmidt aan het werk en de Japanner grabbelde naar het leer. Tambedou kon net niet profiteren. Hoop doet leven … Maar het spelniveau was langs beide kanten bedroevend. Er was wel een vluchtschot van Boya en even later deed de ex-speler van Essevee dat nog eens over.

Net voor het halfuur was het wel bingo. Fadera kopte nogal ongelukkig in de loop van Hayashi. Borja Lopez stond door omstandigheden aan de aftrap en op deze fase zagen we waarom. De Spanjaard dekte Hayashi langs de verkeerde kant en stond positioneel te zwemmen. Hayashi liet het niet aan zijn hart komen en prikte de 1-0 door de benen van Bostyn binnen.

Discutabel rood

Zoals het al een heel seizoen gaat bij de bezoekers, hadden ze ook nu het geluk niet aan hun zijde. Sormo wilde een bal wegknallen, maar schoot pardoes op Derijck. Bruno leek op Bostyn af te kunnen, maar Sormo legde hem iets – echt niet veel – in de weg: rood. De Noor ging nog verhaal halen, maar ref Lardot moest er niet van weten. Op de daaropvolgende vrije trap schudde Bostyn een knappe reflex uit de mouwen omdat het leer nog afweek. De 2-0 leek dan gevallen te zijn, maar de VAR draaide het doelpunt terug wegens buitenspel. De debuterende Smets droop ontgoocheld af.

De tweede helft begonnen we zonder Mbaye Leye, de coach kreeg een rood karton onder de neus gestopt omdat hij bleef discussiëren tegen ref Lardot. Bostyn behoedde zijn team dan nogmaals van de 2-0, met een beenveeg op een inzet van Boya. Iets voor het uur greep Leye, vanop de tribune dus, in. Miroshi en Diop kwamen Rommens en Ndour aflossen.

Het kon niet uitblijven, Bruno legde het leer mooi overhoeks weg: 2-0. Boeken toe, match gespeeld. Veel meer woorden moeten we niet vuilmaken aan deze partij. Hoogstaand was het verre van, vooral omdat Essevee er heel weinig van bakte. Dat had natuurlijk ook met die vroege rode kaart te maken.

In 2023 start het jaar voor Zulte Waregem met een partij tegen KV Mechelen. Wil het toch nog ietwat uitzicht behouden op die redding, dan móét het pakken beter.