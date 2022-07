Essevee in het blauw op verplaatsing

Zulte Waregem heeft zopas zijn uitrusting voor uitwedstrijden voorgesteld.

Essevee zal in het ‘midnight blue’ spelen, in het Nederlands: in het donkerblauw. Zondag spelen de troepen van Leye in Antwerp dus in gloednieuwe outfits.

Het is niet voor het eerst dat Zulte Waregem in het blauw zal spelen. Het ter ziele gegane KSV Waregem speelde in het seizoen 1993-1994 al in het ‘midnight blue’.

De commerciële partners blijven de club trouw en staan ook op het blauwe shirt. De rode en lichtblauwe strepen zorgen voor een moderne dynamiek. Op de kraag staat ‘boeren’, een bijnaam die de club met trots draagt. (JCS)