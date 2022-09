Essevee heeft aanvallende versterking beet met Senegalees Ndour

Zulte Waregem heeft zich net voor het verstrijken van de transferdeadline kunnen versterken met aanvaller Alioune Ndour. De 24-jarige Senegalees zette zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen en komt over van het Noorse FK Haugesund.

Essevee had dringend nood aan een spits, want aanvallend was er weinig dreiging sinds het vertrek van sterkhouder Jean-Luc Dompé. Ndour genoot al even de interesse van Zulte Waregem, het was een kwestie van tijd voor de deal in kannen en kruiken was.

Ndour komt dus over van het Noorse FK Haugesund. In de hoogste klasse was hij goed voor negen goals en zes assists in achttien duels. Daarvoor was hij aan de slag bij Songdal IL en Florö SK, daar scoorde hij veertien en drie keer.

“Het is moeilijk om te beschrijven hoe gelukkig ik ben met deze stap in mijn carrière”, zegt de landgenoot van coach Mbaye Leye. “Ik droomde er als kind van om heel veel doelpunten te maken. Ik zal elke dag hard werken om die droom ook waar te maken in de Elindus Arena. (JCS)