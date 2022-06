Essevee haalt verdedigende middenvelder Rommens op in 1B

Zulte Waregem blijft aanwerven. De komst van Nicolas Rommens is afgerond. De 27-jarige verdedigende middenvelder wordt gehaald van RWDM en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

Rommens was de kapitein van RWDM in 1B en speelde 27 wedstrijden. Daarin was hij goed voor vier goals en kroop hij elf keer in de rol van aangever. Voor zijn passage bij de Brusselaars was hij aan de slag bij Westerlo, Dessel Sport en Roeselare.

“Ik ben heel blij dat ik terug in 1A aan de bak kan. Essevee geeft mij deze kans en ik kijk er enorm naar uit om mij te tonen op het hoogste niveau”, zegt een gemotiveerde Rommens. “Ik ben heel goed ontvangen door spelers en trainers en kom hier terecht in een zeer familiale en warme club.” (JC)