Essevee haalt polyvalente verdediger Ravy Tsouka

Zulte Waregem heeft zijn achtste zomertransfer afgerond. Ravy Tsouka komt de troepen van Mbaye Leye versterken.

De 27-jarige Congolees is een centrale verdediger die ook op de rechterflank kan spelen. Hij tekende een contract tot en met juni 2024, met optie op een bijkomend seizoen.

Tsouka was dit seizoen al veertien keer aan de slag in de Zweedse competitie, meer bepaald bij Helsingborgs IF. Voor dat avontuur was hij al in loondienst bij het Italiaanse Crotone en Paganese, en het Zweedse Vasteras.

“Ik kan niet wachten om deze nieuwe uitdaging in mijn carrière op gang te trappen”, zegt een gemotiveerde Tsouka in een perscommuniqué. “Ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat de fans kunnen genieten tijdens het weekend. Hopelijk kan ik snel mijn steentje bijdragen om zo een mooi seizoen af te werken.” (JCS)