Essevee haalt centrale verdediger Borja Lopez binnen

Zulte Waregem heeft een nieuwe centrale verdediger beet. Borja Lopez (28) komt over van Gijon en tekende voor drie seizoenen.

Lopez is een linksvoetige verdediger en speelde vorig seizoen 21 matchen bij de Spaanse tweedeklasser Gijon. De Spanjaard was daarvoor aan de slag bij AS Monaco, Vallecano, Hajduk Split en FC Barcelona.

“Ik ben heel blij om hier een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt Lopez in een communiqué van de club. “De voorbije dagen ontdekte ik de regio, het stadion en ontmoette ik de mensen bij Essevee. Ik kom thuis in een warme familieclub en kan niet wachten om de fans te ontmoeten.”

(JC)