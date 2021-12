Essevee gaat kansloos onderuit tegen de leider

Zulte Waregem staat in brand. Het ging in eigen huis met de billen bloot tegen leider Union. De Brusselaars lieten de West-Vlamingen achter met hun zesde thuisnederlaag van het seizoen. Essevee maakte geen enkele keer aanspraak op een doelpunt.

Inspiratieloos. Men kan het spel van Zulte Waregem niet beter omschrijven dan dat. Telkens wanneer een roodgroene speler de bal had, vond hij geen aanspeelpunt. De spelers zochten naar een medemaat, maar raakten telkens de bal kwijt wat leidde tot kansen in het voordeel van Union.

De Brusselaars profiteerden van die fouten. Onder leiding van hun twee beweegbare spitsen kon Union enkele kansen afdwingen. Undav, een van die twee spitsen, kreeg zomaar een bal in zijn voeten gespeeld doordat Ciranni te kort terugspeelde tot bij Bossut. De Duister bediende Vanzeir, die andere spits, die zijn schot eerst op Bossut zag verdwijnen, maar in de herhaling kon hij de bal simpel binnenschieten, ook al zat Boya er nog tussen, 0-1.

Geen strategie

Essevee had totaal geen plan. De mannen van Dury speelden vaak Dompé aan, maar de vinnige Fransman zorgde niet voor de creativiteit. Als het aan Waregemse zijde niet van hem komt, dan wordt het moeilijk. In de aanvalslinie liep het voor geen meter en de verdediging deed het niet veel beter. Te vaak werden passes op doelman Bossut te slecht ingespeeld en daarnaast was er ook nog een Ciranni die veel te laks verdedigde.

Essevee deed zijn naam als slechtste verdediging in eerste klasse alle eer aan. De 0-2 werd door Burgess binnengekopt op Nielsens hoekschop. Na de dubbele achterstand begon het publiek cynisch te applaudisseren voor de tegenpartij. Geen gemor bij de invalbeurt van Dion De Neve. De thuisaanhang liet fel van zich horen toen het jeugdproduct het veld opkwam en enkele loopacties maakte.

De leider van de competitie had aan het einde van de eerste helft zijn schaapjes al op het droge. Het behield de controle over het spel in de tweede 45 minuten, maar liet soms Waregemse dreiging toe. Gano en Vossen, het dodelijkste spitsenduo van Europa met een aandeel van 77,7 procent in alle doelpunten van Essevee, sprokkelden kleine kansjes bij elkaar. Niet erg gevaarlijk, maar misschien zal Dury zich hier wel aan optrekken.

Middenveld bij Essevee

Iets wat opviel bij Zulte Waregem is dat ze met Doumbia maar met een echte middenvelder aan de basis kwamen. De resterende middenvelders in hun basiselftal zijn spelers die beter uit de voeten komen in de voorlinie. Vreemde beslissing van Dury om zo te starten.

Essevee moet voor de zoveelste keer herbronnen, want zaterdag komt KV Mechelen over de vloer. De ploeg van trainer Wouter Vrancken zal met vertrouwen afzakken naar de Elindus Arena. Het won deze avond met 4-3 in eigen huis tegen Gent.

(Elian Coussement)