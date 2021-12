Essevee en Francky Dury beëindigen samenwerking: Simons en De fauw nemen over

SV Zulte Waregem en coach Francky Dury beëindigen in onderling overleg hun samenwerking. De beslissing gaat onmiddellijk in. Davy De fauw en Timmy Simons krijgen het vertrouwen om Essevee naar een veilige plek te brengen in de Jupiler Pro League.

De club bedankt Francky Dury (64) voor zijn inzet en neemt met spijt afscheid van de trainer die de voorbije 20 jaar een uitzonderlijk palmares realiseerde.

Op sportief vlak blijft SV Zulte Waregem al maanden onder de vooropgestelde doelstellingen. “Het bestuur volgde de situatie al die tijd op de voet en voerde de voorbije weken verschillende gesprekken met alle betrokken partijen”, klinkt het. “Uit een grondige analyse blijkt dat een wissel van de sportieve leiding nodig is en de club heeft daarover een akkoord gesloten met Francky Dury. Voor sommigen valt deze beslissing misschien te vroeg, voor anderen te laat. Maar de sportieve kentering waarop de club hoopte, bleef uit.”

Duobaan

Het bestuur is ervan overtuigd dat er met de bestaande spelerskern betere resultaten geboekt kunnen worden. “Davy De fauw en Timmy Simons, ondersteund door de huidige staf, krijgen daarvoor de sportieve verantwoordelijkheid. Daarnaast verwacht de club ook een reactie van de voltallige spelerskern die moet leiden naar betere resultaten.”

SV Zulte Waregem neemt met spijt afscheid van Francky Dury, zegt het. “Maar we willen hem vooral bedanken voor het uitzonderlijke parcours en de onvergetelijke successen.”

Officiële communicatie: Essevee en Francky Dury beëindigen samenwerkinghttps://t.co/Q68W5d6SOP — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) December 17, 2021



De voorbije 20 jaar promoveerde Essevee met hem naar eerste klasse, won het twee keer de Beker van België, speelde het verschillende Europese campagnes en werd het in het seizoen 2012-2013 vice-kampioen in de Jupiler Pro League.

Mooie Europese campagnes

Onder Francky Dury werden ook enkele memorabele Europese campagnes beleefd. Na de bekerwinst in 2006 werd de poulefase van de toenmalige UEFA Cup bereikt en werd zelfs Europees overwinterd, met een dubbele confrontatie tegen Newcastle United als kers op de taart.

Het vice-kampioenschap van 2013 werd op de Waregemse Markt uitgebreid gevierd. Davy De fauw, hier in de nek van Franck Berrier, neemt samen met Timmy Simons het roer over van Francky Dury. © BELGA

Na de tweede plaats in de competitie in 2013 ging Essevee in de play-offs voor de Champions League tegen PSV onderuit, maar volgde opnieuw een mooie Europese campagne in de Europa League, met onder andere een overwinning op het veld van Wigan Athletic.

In 2017 volgde de laatste tocht doorheen Europa, waarbij Essevee Lazio Roma en Vitesse Arnhem over de knie legde.

Uitgebreid palmares

Francky Dury startte zijn trainerscarrière in 1983 bij KSK Beveren-Leie en belandde in 1990 een eerste keer bij het toenmalige Zultse VV. Na een seizoen bij RRC Heirnis Gent belandde hij opnieuw op de bank van de Oost-Vlaamse club en toen die in 2001 met SV Waregem tot SV Zulte Waregem fusioneerde, verhuisde de Hulstenaar mee naar het Regenboogstadion.

In 2009 verkaste hij naar de Belgische voetbalbond, waar hij technisch directeur en beloftecoach was. Het seizoen 2010-11 bracht hij door als coach van AA Gent, maar sindsdien was de man opnieuw de vertrouwde coach van Essevee. Zowel in 2006 als 2013 werd Francky Dury verkozen tot trainer van het jaar. Nog in 2013 werd hij tweede bij de Guy Thys Award, een jaar later ontvangt hij de Trofee Raymond Goethals.

Dury is zowel van Waregem als Zulte ereburger.

Francky Dury in betere tijden, op de uitreiking van de Gouden Schoen in 2014, toen toenmalig Essevee-speler Thorgan Hazard laureaat was. © BELGA