Essevee degradeert na 2-3 verlies tegen Cercle Brugge

Het heeft niet mogen zijn. Essevee degradeert na achttien seizoenen uit de hoogste voetbalafdeling. De Boeren hebben geknokt en haalden zelfs een 0-2-achterstand op, maar de 3-2 werd terecht afgekeurd voor offside. Somers knalde genadeloos de 2-3 voorbij Bostyn.

Vlaggen, rookpluimen, pompende beats, een uitverkocht stadion met tifo en ga zo maar verder. Iedereen die Zulte Waregem een warm hart toedraagt, was klaar om Essevee naar een verlengd verblijf in 1A te brullen. De opdracht was duidelijk: Cercle Brugge kloppen en hopen dat Eupen niet kon winnen op bezoek bij Club Brugge.

Frederik D’Hollander zag geen reden – never change a winning team – om wissels door te voeren na de 1-5-winst in Eupen. Cercle-coach Muslic hoopte nog op een deelname aan Play-off 2. Hij gooide Van Der Bruggen in de strijd, Abu Francis zat op de bank.

“Een passie die we delen tot de dood.” De spionkop pakte uit met een mooie tifo die dat laatste zetje moest geven. En er was natuurlijk de 500.000 euro die bij behoud verdeeld mag worden onder de staf en spelers. Aan motivatie geen gebrek dus.

Catastrofale start

Cercle Brugge begon het best aan de partij en had er wel degelijk zin in. Essevee herstelde het evenwicht. Toch was het raak na vijf minuten voor de Vereniging. Siquet kon een afvallende bal binnenduwen en Cercle stond virtueel in de top acht. Zou het voor Zulte Waregem de opdoffer te veel zijn? Amper een paar tellen later stond het al 0-2. Ueda tikte voorbij Bostyn na een knappe actie op rechts.

Vossen en Vormer gingen tot bij coach D’Hollander en probeerden bij te sturen. We schreven al over een verrijzenis, nu zou het een mirakel zijn, als Essevee deze scheve situatie nog kon rechtzetten. Vossen snoepte dan het leer af van Ravych, maar goed afdrukken zat er niet in. Aan de overkant ging Cercle weer aan het combineren, Somers mikte naast.

Aanvoerder Vossen raakte ondertussen gefrustreerd en pakte een gele kaart. © DAVID CATRY BELGA

In het derde kwartier van de eerste periode trapte Ravych vanop afstand, Bostyn strekte zich helemaal uit en voorkwam erger. Aanvoerder Vossen raakte ondertussen gefrustreerd en pakte een gele kaart. In Club Brugge stond het overigens op dat moment 3-0, Eupen kreeg geen voet aan de grond, maar leek zich toch te gaan redden. De combinaties kwamen er niet uit bij de Boeren, de stress verlamde de benen.

Opschudding in de zestien

Essevee ontwikkelde dan toch wat druk om nog iets te forceren voor rust. Na geharrewar in de zestien ging Vormer neer. Maar de VAR riep ref Lambrechts naar het scherm, was er een duik in het spel? De scheidsrechter annuleerde de elfmeter. Aan de overkant miste Gano dan voor een leeg doel. Maar voorafgaand aan die fase had Fila Gboho licht geraakt, strafschop voor Cercle Brugge. Ueda zette de penalty om, maar gleed uit en raakte daardoor het leer twee keer: afgekeurd. Essevee ging met een 0-2-achterstand rusten.

Ueda zette de penalty om, maar gleed uit en raakte daardoor het leer twee keer: afgekeurd. © DAVID CATRY BELGA

Het fanatieke dat we bij de aftrap zagen, bleef wat achterwege bij de start van de tweede helft. Je had zelfs het gevoel dat eerder de 0-3 in de lucht hing, dan de aansluitingstreffer. Essevee was te slordig in de passing. En net wanneer we dit neerschrijven ontplofte de Elindus Arena. Op het uur knalde Willen na een hoekschop snoeihard in de winkelhaak: 1-2. Zulte Waregem had nog een halfuur om het mirakel te volbrengen.

3-2 afgekeurd voor buitenspel

Essevee bleef erin geloven. Sissako rukte op centraal, Ndour wipte het leer over de doelman in doel: 2-2, nog één doelpuntje en de redding was een feit. Een paar tellen later stuurde Ndour Fadera diep en die legde het balletje naast Majecki: 3-2, de Elindus Arena uitzinnig. Maar de VAR greep in voor buitenspel.

Muslic pakte dan uit met een driedubbele wissel, want zijn ploeg zwalpte onder het enthousiasme van Essevee. Nog een kwartiertje hadden de Boeren, het publiek geloofde er weer volop in. Derijck gooide lijf en leden in de strijd om een schot af te blokken.

Bostyn kon nog een mirakelsave doen op een poging van Denkey. © DAVID CATRY BELGA

D’Hollander gooide met Braem nog een extra spits in de strijd en haalde Derijck naar de kant. Alles of niets dus. Het werd niets. Bostyn kon nog een mirakelsave doen op een poging van Denkey, maar Somers trapte de rebound binnen: 2-3. Cercle Brugge dwingt zo op de slotspeeldag nog Play-off 2 af en eindigt achtste.

Na achttien opeenvolgende seizoenen op het allerhoogste niveau valt het doek dus voor Essevee. Het heeft geknokt tot het einde, maar het komt te kort. Eupen verloor met 7-0 in Club Brugge en blijft tóch in 1A.

(JC)