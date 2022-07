Ervaren rot Timothy Derijck (35) over voorbereiding bij ‘nieuw’ Essevee: “Tot nu toe ziet het er heel fris uit”

Vijf oefenwedstrijden afgehaspeld, twee weken voor de start van de competitie: hoe kijkt ervaren rot Timothy Derijck naar de voorbereiding bij Zulte Waregem? Nuchter, natuurlijk: “Tot nu toe ziet het er heel fris uit. Je neemt de pluspunten mee, maar het blijft een voorbereiding.”

Er waait een nieuwe wind door de club. Dat zei nieuwkomer Nicolas Rommens al in deze krant. Hoe bekijkt de 35-jarige centrale verdediger die nieuwe wind?

“Het was een goed idee om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Als je het niet probeert, blijf je in de sleur van de voorbije jaren hangen. De voorbereiding verloopt alvast prima. We hebben nieuwe spelers, we willen iets anders spelen en het systeem moet nog op punt worden gezet. Maar daarvoor heb je dus een voorbereiding.”

In die voorbereiding won Essevee met 0-5 van Oudenaarde, met 0-3 van Racing Harelbeke, met 0-7 van Sparta Petegem en met 0-4 van Tubize-Braine; tussendoor was er een 1-1 tegen Charleroi. “Ach, je kunt evengoed alles verliezen in de voorbereiding en de openingswedstrijd winnen”, blijft Derijck nuchter. “Er zijn jongens bijgekomen met een gezonde ambitie. Dat is leuk om te ervaren. Iedereen weet dat het voor veel clubs een moeilijk seizoen wordt. Onze competitiestart is lastig (Seraing thuis, Antwerp uit, Club Brugge uit, Genk thuis, Charleroi thuis, red.), maar we willen meteen mee zijn met een groepje in het klassement.”

Is er dan veel veranderd aan het systeem? Francky Dury en het duo Timmy Simons-Davy De fauw hanteerden nogal vaak een 3-5-2-systeem, of 5-3-2, zo u wil. “Op dit moment spelen we met vier achterin. Maar vooraf is dat moeilijk in te schatten. Welk spel wil je brengen, wat zijn de zwakke plekken van je tegenstander? Er kan veel variatie zijn. Tot nu toe ziet het er heel fris uit.”

Ploegmaat als coach

Met Mbaye Leye speelde Derijck nog samen, nu is die zijn T1. “Op een bepaald moment kan dat gebeuren in je carrière (lacht). Met De fauw gebeurde dat ook al. Mbaye legt zijn accenten. Hij staat er heel positief in. Er moet gewerkt worden wanneer dat moet, en er kan gelachen worden als dat kan. Doorheen de voorbereiding is er gehamerd op mentaliteit. Tot nu toe is er niks negatiefs. Maar het blijft een voorbereiding.”

Nieuwkomer Stan Braem vond tijdens die voorbereiding al een paar keer de weg naar doel. Hoe goed is de vlot scorende zaalvoetballer van weleer nu echt? “Technisch is hij heel onderlegd. In de korte ruimtes kan hij heel snel beslissen. Stan schiet gemakkelijk op doel; het is niet altijd doelpunt, maar het is altijd binnen het kader. Het is afwachten hoe hij zal evolueren.”

Geen pijntjes

Derijck heeft nog een contract tot juni 2023.

“Er is een optie op een bijkomend seizoen, als ik x-aantal wedstrijden speel. Ik heb nog geen training gemist en doe het nog heel graag. Eentje overslaan, zo zit ik niet in elkaar. Als ik met pijntjes zou opstaan of niet meer met plezier naar het voetbal vertrek, dan is het tijd om te stoppen. Maar dat is nog nooit gebeurd, daar ben ik blij om (lacht).”

