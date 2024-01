Er waren eens een IJslander, een Noor en een Amerikaan

Een IJslander, begot. We kenden in deze contreien al van bij Club Brugge technisch directeur Arnar Grétarsson, meer dan tien jaar geleden, en van dezelfde periode sterspeler Eidur Gudjohnsen – ook nog bij Cercle. Maar Freyr Alexandersson? De keuze voor de onbekende IJslander als nieuwe coach van KVK was dus raar – al zijn we wat gewoon van de Kerels. Ook wel raar dat zijn landgenoot en halve Belg Arnar Vidarsson liever geen reactie wilde geven op de komst van de oude bekende van bij de nationale ploeg. Een mission impossible, met al 11 punten achterstand op de veilige 12de plaats en intussen ook al 6 punten op de 14de plaats – na de play-offs nog barrages met de derde van 1B? Of geven we hem toch maar het voordeel van de twijfel? Omdat hij in soortgelijke omstandigheden ook al het Deense Lyngby redde. Omdat hij op zijn voorstelling simpel stelde: “Wie mij gek noemt, weet niet hoe ik werk.” Er bestaan heus geen geheimen – in het Spaanse Albir sprak hij in zijn eerste interview met KVK.be net zoals elke nieuwe coach over dynamisch en gestructureerd voetbal én passie. Een man met een plan geven we graag wat krediet. Al is het maar omdat het met de komst van aanvaller Afolabi en verdediger Fujii menens lijkt wat betreft de broodnodige kwaliteitsinjecties. En al is het maar omdat Freyr zichzelf ook nog voorstelde als iemand met een andere persoonlijkheid dan de gewone Belg: KVK heeft alweer een shock-therapie nodig. Al was De Boeck ook geen gewone Belg.

Een man met een plan geven we graag wat krediet

Komen we bij een andere persoonlijkheid, ook uit het noorden. Als je als coach in je onderbroek gaat dansen voor de fans, ben je een beetje anders, ja. De Noor Ronny Deila is een peoplemanager pur sang, dat bevestigde hij nogmaals op de stage van Club in Marbella. Úren en úren hield hij individuele gesprekken, maar zijn tactische aanpak én de resultaten vielen wel lange tijd tegen. Maar intussen heeft hij elf matchen niet verloren met slechts drie tegengoals. Club staat alweer vijfde, met drie punten voor op de nummer 7 (Cercle). De jacht op de titel moet nog niet opgegeven worden. Die op de beker ook niet, maar daarvoor moet blauw-zwart dinsdag voorbij aartsrivaal Gent. In Gent trouwens: een mooie test om te zien waar Club staat na de winterstop.

Dan is er nog die Amerikaan in Oostende. Een andere persoonlijkheid is in dit geval een understatement: Paul Conway is een arrogante blaas waar niemand greep op krijgt, die de Oostendenaars hun club heeft afgepakt (dixit burgemeester Tommelein, zie verder in deze krant). Het is nog niet eens zeker of KVO vandaag, morgen of overmorgen (KVO-Essevee) nog leeft. We bidden met zijn allen voor het sympathieke weireldploegsje.