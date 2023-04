Enkel een overwinning telt voor Club Brugge op Westerlo: “Vol voor winst en dan afwachten”

Winnen op Westerlo. Een andere optie is er nu eenmaal niet. Twee speeldagen heeft Club Brugge nog om de plaats van Gent in te nemen. Ook bij Brugge zelf begint het geloof stilaan te vervagen. “Hoe dichter bij het einde, hoe moeilijker het wordt.”

Vorige week leek de beste kans om Gent voorbij te steken in de strijd voor play-off 1. Union leek op weg naar de zege in de Ghelamco Arena, tot ze een strafschop kregen tien minuten voor tijd. Een stevige vloek ten huize De Mil? “Ik had heel graag gehad dat Union gewonnen had, dat lijkt me logisch. Maar ik heb het al gezegd: het is nog niet de beslissende week. Hoe dichter we bij het einde komen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Maar we moeten eerst naar onszelf kijken en zelf gaan voor die 12 op 12.”

Van den Keybus en De Cuyper

Na zeges tegen KV Mechelen en Seraing wacht nu de moeilijke verplaatsing naar Westerlo. Hendry, Bursik, Audoor en Nielsen zijn uit met blessures. Westerlo is zelf nog volop verwikkeld in de strijd voor play-off 2 en won in de heenronde nota bene met 0-2 op Jan Breydel. “Westerlo is een goed team, het wordt een moeilijke verplaatsing, maar mijn team is klaar om de strijd aan te gaan.”

Bij Westerlo komt De Mil twee (jonge) oude bekenden tegen: Thomas Van den Keybus en Maxim De Cuyper. De Mil was hun coach toen ze hun eerste stappen zetten bij Club NXT in 1B. “Ik ken ze heel goed. Het zijn twee fantastische kerels die al een fantastische progressie hebben gemaakt. Als Club Brugge zijnde mogen we blij zijn met hun progressie. Af en toe sturen we wel eens berichtjes naar elkaar, maar deze week hebben we nog geen contact gehad.”

“Eerst naar onszelf kijken”

Los van de eigen resultaten is Club Brugge sowieso afhankelijk van AA Gent. Zij trekken zondag naar KV Mechelen, een ploeg in verval. Wat wel in het voordeel van Brugge speelt, is het Europese intermezzo van de Buffalo’s. Donderdagavond speelden ze een zware partij tegen West Ham en ook volgende week moeten ze vol aan de bak, net voor de slotspeeldag. Die slotspeeldag worden alle wedstrijden op hetzelfde uur gespeeld. “Ik zal niet op de hoogte zijn van de tussenstand in de andere match. We moeten eerst naar onszelf kijken, dan is het niet goed om bezig te zijn met andere zaken. We moeten zowel tegen Westerlo als Eupen vol voor de winst gaan en dan afwachten.”