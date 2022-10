Engelsman Dillon Phillips (voorlopig) nieuwe nummer één in doel bij KVO

Na de zware 1-6-nederlaag tegen Union koos trainer Yves Vanderhaeghe voor een andere doelman. Exit Guillaume Hubert (28), enter Dillon Phillips (27). De Engelsman kwam eind juli op huurbasis over van Championship-club Cardiff City en heeft dus wat geduld moeten oefenen alvorens z’n eerste officiële minuten te maken. “De eerste weken waren niet makkelijk.”

Phillips groeide op in Hornchurch, Oost-Londen, en sloot zich als 8-jarige aan bij de Londense traditieclub Charlton Athletic. “Ik had proefperiodes bij verschillende Londense teams achter de rug, onder meer bij Arsenal, West Ham en Chelsea. Leuk detail: ik zat met Cameron McGeehan in dezelfde leeftijdsgroep bij de jeugd van Chelsea, en we zouden elkaar nog vaak tegenkomen in de jeugdreeksen.”

“Nu, Charlton, destijds een Premier League-club, beschikte toen over zeer goeie opleiding voor keepers, onder leiding van Lee Smelt – nog altijd heb ik met hem een prima relatie: zijn info en omkadering waren perfect. Mijn vader, die vroeger als centrale verdediger speelde met onder meer legende Paul Ince, vond Charlton de beste keuze. Al waren we soms een uur onderweg naar de club, verschillende keren per week, ik heb van elke minuut bij Charlton genoten, vijftien jaar lang.”

Schitterende tijd

“Ik was al snel zeker dat ik doelman wou worden. Waarom? Goeie vraag, ik weet het eigenlijk niet meer (lacht). Bij een jeugdploeg stelde iemand ooit de vraag aan de groep: ‘Wie wil vandaag keeper zijn?’ En ik was de enige die z’n hand opstak.”

Na uitleenbeurten aan de semiprofessionele ploegen Whitehawk (2013) en Bishop’s Stortford (2015), bereikte hij een eerste profsucces bij Cheltenham Town, met promotie van de National League naar de League Two, de vierde klasse. “Ik speelde er 37 wedstrijden en moest alleen het seizoenseinde missen door een knieblessure. Ik beleefde er een schitterende tijd en leerde er de omgang van het profvoetbal.”

Nadien maakte Phillips eindelijk zijn profdebuut bij Charlton, zijn jeugdclub. Met ‘the Addicks’, bekerwinnaar in 1947, mocht hij een nieuw stukje clubgeschiedenis schrijven: promotie via de play-offs van derde naar tweede klasse. Al volgde in het volgende seizoen wel een donkere pagina, met meteen opnieuw degradatie in 2020.

“In de Championship speelde ik élke wedstrijd. Het was zo verdomd spijtig dat we zakten, en collectief gezien was het een teleurstellend seizoen. Ik kan wel zeggen dat ik er werkelijk alles aan heb gedaan om in tweede klasse te blijven. Waarschijnlijk omwille van mijn goeie seizoen gunde de club me een transfer naar Cardiff City. Ik wou ook echt in de Championship actief blijven.” Ander lichtpuntje: de Charlton-supporters verkozen Phillips toen tot speler van het seizoen.

Geen miljoen opties

De passage bij Cardiff draaide minder goed uit. “Er was geen klik met de manager en het werd duidelijk dat ik niet in de plannen paste toen ze vorige zomer twee nieuwe keepers haalden. Gezien het mijn laatste contractjaar is, moest ik elders aan minuten geraken. Ik had geen miljoen opties in Engeland. Tegelijk was ik wel benieuwd naar een avontuur in het buitenland.”

Nu zit Phillips dus bij KV Oostende, onder meer na gesprekken met McGeehan. Aan zijn huurovereenkomst zit ook een koopoptie verbonden. De goalie moest wel wat geduld oefenen alvorens z’n KVO-debuut te mogen maken. Guillaume Hubert was een van de spelers die hun stek verloren na die hevige 1-6 tegen Union.

“Ik had gehoopt al van in het begin van dit seizoen te spelen. Ik verliet Engeland omdat ik niet wou wachten op speelminuten. Nu, KVO kende een prima seizoensbegin. Na de zware nederlaag achtte de coach de tijd rijp om te wisselen. Ja, Guy en ik hebben het er goed over gehad en we steunen elkaar. Natuurlijk was hij ontgoocheld, maar we zijn profs en hij is een topkerel. Ik kan me in hem verplaatsen: ook ik verloor ooit mijn plaats na een forse nederlaag. Nu, als spelers – en zeker als keepers – moet je respectvol met elkaar omgaan. Doelmannen hebben, in tegenstelling tot veldspelers, niet de mogelijkheid om regelmatig in te vallen. Enkel door hard op training te werken krijg je minuten. En zo push je elkaar naar een hoger niveau.”

Straks staat hij onder de lat op Jan Breydel. “Met Charlton speelde ik in de FA Cup al eens tegen Liverpool, maar zaterdag wordt inderdaad mijn grootste competitiematch ooit. Een lastige wedstrijd, ja, maar we kunnen voor een mooie avond en een verrassing zorgen. Weet je, KVO in eerste klasse houden is wat mij betreft goed, maar niet goed genoeg. Ik zie voldoende kwaliteit om in de bovenste helft van het klassement te eindigen.” (Timmy Van Assche)