Enfant terrible Didier Lamkel Zé (KV Kortrijk) op weg naar het Marokkaanse Wydad Cassablanca

Didier Lamkel Zé (26) heeft bijna een nieuwe club beet. Als alles goed gaat tekent het Kameroense woelwater eerstdaags bij de Marokkaanse topclub Wydad Cassablanca. Het wordt de zesde club in 18 maanden voor Lamkel Zé, die het ook bij KVK verbrodde.

Hij zei het zelf nog in een interview met de RTBF, begin november: “In januari verlaat ik KV Kortrijk en sla ik de deur van het Belgische voetbal achter me dicht.” Toen was Lamkel Zé ervan verzekerd dat hij naar de Hongaarse topclub Ferencvaros zou trekken en hij tot dan nog alles zou geven voor KV Kortrijk. Een week later haalde toenmalig coach Adnan Custovic de Kameroener uit de A-kern wegens ‘disciplinaire redenen’. Onder huidig succescoach Bernd Storck kwam Lamkel Zé nooit meer aan bod.

Nu werpt het Marokkaanse Wydad dus een reddingsboei voor zowel Lamkel Zé als KVK. Wydad wil de 26-jarige flankaanvaller al een tijd huren, maar KVK zocht een club die hun enfant terrible definitief wou overnemen. Ze wisten dat het toch niet meer goed zou komen tussen Lamkel Zé en de club, maar geen enkele club hapte. Daarom krijgt Wydad Cassablanca toch groen licht van de Veekaa. De Marokkaanse topclub lijkt Lamkel Zé te gaan huren met aankoopoptie, maar we moeten natuurlijk met twee woorden spreken als het de Kameroener betreft. Wordt vervolgd!