Eindelijk tijd voor rust en bezinning bij KV Oostende

KVO sleepte zich naar het einde van het kalenderjaar met een zwakke prestatie tegen Racing Genk. Eindelijk is er tijd voor rust en bezinning bij de spelers. Maar niet bij Ganaye en co, want hij zal in de transferperiode moeten uitpakken om broodnodige kwaliteit in de veel te smalle kern te pompen.

De fans van KV Oostende beleefden dit seizoen nog niet al te veel plezier aan hun Wèreldploegsje. Al begon het lang niet slecht. Herinner je de 9 op 9 na overwinningen tegen Genk (3-4), Gent (1-0) en Seraing (2-3). Oostende stond zowaar eventjes op een tweede plaats – voor wat het op dat moment in de competitie waard is, natuurlijk.

Belangrijk om weten: toen stonden met Jack Hendry en Arthur Theate twee sterkhouders van vorig jaar op het veld. Na hun vertrek eind augustus zakte de organisatie en het geraamte van Oostende zachtjes aan weg. Sinds de armtierige pot voetbal op Sint-Truiden (1-1 op 2 oktober), wat we toen zowat het slechtste voetbal in lange tijd op Belgische bodem noemden, zit de mot er serieus in.

Verdronken

Waarom? ’t Is eigenlijk poepsimpel en trainer Alexander Blessin gaf het al aan na afloop van de verliespot tegen Genk. “We vormden geen tegenstand. Als je zoveel spelers moet missen, moet je enkele jongeren in het water gooien in de hoop dat ze zullen zwemmen.”

Maar ze verdronken. David Atanga had corona, Max D’Arpino, Marko Kvasina, Brecht Capon, Vincent Koziello, Manuel Osifo en Indy Boonen waren geblesseerd en Alfons Amade en Steven Fortes geschorst. Negen spelers out op een kern van 22 koppen. Slechts 22 koppen. Zaten op de bank: beloften Thijs Coninckx, Jordy Brock en Yacine Boufath – ongetwijfeld prima getalenteerde jongens, maar niet klaar voor het grote werk – en Anton Tanghe en Cameron McGeehan, die al maanden geen officiële match hadden gespeeld. Daar moet je het als trainer dus mee doen.

Evangelos Patoulidis kreeg het voor eerst in een jaar (!) een basisplek, maar werd nog voor de rust gewisseld. Gênant. En ook Robbie D’Haese ging tijdens de rust naar de kant. Het duo zakte elke keer veel te ver naar achteren, waardoor de spelers van Genk tijd en ruimte kregen om gevaarlijke ballen in de rug van de verdediging te droppen. Dat Siebe Wylin al weken op het wedstrijdblad staat is niet alleen te danken aan zijn talent en inzet – want dat is onmiskenbaar aanwezig – maar komt ook uit pure noodzaak.

Nu, akkoord, het aantal afwezigen lag uitzonderlijk hoog, maar in de hoogste voetbalklasse moet je op élk scenario voorzien zijn. Dat de kern veel en veel te smal is, was al merkbaar op de eerste training in juli. 14 spelers verschenen op het appel – een voorbode. Coach Blessin moest afgelopen zomer niet blazen van de hitte, maar wist toen al dat hij voor een loodzware opdracht kwam te staan.

Kritisch

In een exclusief interview met ‘executive president’ Gauthier Ganaye verdedigde de sportief verantwoordelijke zijn transfers. Begrijpelijk, uiteraard. Hij zal niet toegeven dat jongens als Zech Medley, Kenny Rocha of Steven Fortes slechte transfers zijn. Maar we mogen zeker kritisch zijn. Medley speelde oké tegen Beerschot (0-2 winst), maar werd niet op de proef gesteld. Tegen Genk daarentegen liet de linkspoot zich continu in de luren leggen. Onbegrijpelijk voor iemand die werd opgeleid bij topclubs Chelsea en Arsenal, en zelfs dicht bij de A-kern van ‘The Gunners’ stond.

Zou hij moeite hebben om zich aan België aan te passen? Kan een excuus zijn. Minder begrip hebben we voor Fortes, toch een speler met ervaring in de Franse hoogste klasse en internationaal met Kaapverdië. Zijn rode kaarten op Club Brugge en vooral Beerschot getuigden niet van het leiderschap en de volwassenheid waarvoor KVO hem haalde. Correctie: in alle haast haalde. Want door het lastminutevertrek van Hendry moest er snel snel een extra verdediger komen. Er was gewoonweg niemand anders beschikbaar. Hoezo, er ligt een boekje met data vol nuttige spelers klaar?

Uitgeleend

Supporters stonden in de voorbereiding op hun achterste poten toen KVO verschillende spelers aankocht die meteen aan Nancy werden uitgeleend. Thomas Basila, Mickaël Biron, Andrew Jung, Sieben Dewaele en Mamadou Thiam – die zat het seizoen ervoor al bij KVO – trokken allemaal op huurbasis naar Frankrijk. Of dat nu de spelers gingen zijn die de Kustboys hoger in het klassement zouden knallen, valt te betwijfelen.

Nancy staat troosteloos laatste in de Ligue 2 met amper 2 overwinningen op 19 matchen en 8 punten verwijderd van een veilige plek. Een beetje zoals Beerschot bij ons dus. Intussen staat het kot bij de Franse traditieclub in brand – er zijn zelfs geruchten dat dezelfde investeerders die ook KVO in handen hebben de club weer willen verkopen – en zien de fans de neergang met lede ogen aan. Hoe lang zal het duren vooraleer de Oostendse fans in opstand komen?

Snel keren

Het kan snel keren. Het is niet zo dat KV Oostende over een ‘archislechte’ spelersgroep beschikt. Ze missen enkele kwalitatieve jongens om de rest op sleeptouw te nemen. Dit weekend zwiert de transfermarkt de deuren open en er zal in die eerste week meteen versterking moeten komen wil coach Blessin zijn stempel kunnen drukken. Met de Amerikaanse rechtsachter Kyle Duncan (24) moet er zuurstof komen op de rechterflank. Hopelijk wordt ook een back-up op links gehaald voor Theo Ndicka. Er is ook sprake van de ervaren Japanner Tatsuhiro Sakamoto (25), die met zes goals en vijf assists belangrijk was voor Cerezo Osaka, een middenmotor in de Japanse hoogste klasse.

Hij speelde ook al twee keer voor de nationale ploeg van Japan. Maar het mag hier niet mee stoppen: KVO heeft een spits nodig die voor diepgang zorgt en Makhtar Gueye kan vervangen. Met 11 goals in 20 matchen is hij goed voor bijna de helft van alle Oostendse goals. Misschien moet het bestuur overwegen Sindrit Guri terug te halen, goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 11 wedstrijden voor het Noord-Macedonische Shkendija – grapje, hé. En achteraan is een defensieve leider nodig.

Vraag is: willen de Amerikanen van PMG de geldbuidel opentrekken? Halen ze meer dan twee tot drie spelers? Of zijn ze bereid het gigantische risico te nemen de degradatiestrijd te voeren met deze kern? Want er is méér nodig om deze groep in eerste te houden. En dat is toch het voornaamste doel, ook van PMG en co, toch?

(TVA)