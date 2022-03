Eigen Kweek, vier jongeren uit Cercles opleiding breken door: “Wij zijn een voorbeeld voor de jeugd die na ons komt”

Cercle Brugge geeft kansen aan jonge voetballers uit de streek. Denk maar aan Thibo Somers (22), Charles Vanhoutte (23), Olivier Deman (21) en Robbe Decostere (23), die zaterdag opnieuw in actie kwamen met het eerste elftal. De Vier West-Vlaamse Musketiers bewijzen dat je in de Belgische competitie met een uitstekende fysieke paraatheid, gekoppeld aan een over-mijn-lijk-mentaliteit, ver kunt geraken.

Olivier Deman zag vorige vrijdag zijn contract verlengd en kwam de voorbije weken van het viertal het meest in actie, ook al omdat Thibo Somers (knieblessure), Charles Vanhoutte (hersenschudding) en Robbe Decostere (scheurtje aan de enkel) out waren. Ondertussen stond het viertal, als basisspeler of als invaller, tussen de lijnen tegen Genk. Vier uit de eigen jeugdopleiding. Welke eersteklasser kan dat zeggen?

Charles, je stond opnieuw in de basis – als aanvoerder.

“Ik heb mij de voorbije weken toch wat geërgerd. Mijn herstel verliep trager dan verwacht en ik kon niets doen. Uiteraard was ik blij er opnieuw bij te zijn. Ik ben betrouwbaar, gedisciplineerd. Ik denk dat ik als middenvelder toch wel goed mijn job doe. Al vind ik dat wij als jeugdspelers soms dat tikkeltje meer moeten tonen of doen. Maar dat kan ons later misschien wel verder helpen.”

Dit seizoeneinde staat in schril contrast met de voorbije twee competities.

Vanhoutte: “De onrust nam toen toe. Het was van móéten. Nu zijn we rustiger. Niets moet, alles mag. Maar we hebben met de groep wel nog een doelstelling.”

Somers: “Nu we er staan, moeten we er in de resterende matchen vol voor gaan. Om te winnen, tegen rechtstreekse concurrenten voor die top acht.”

Deman: “We hoeven niet meer achterom te kijken. Er nu het maximum uit halen en dan zien we wel waar we eindigen.”

Decostere: “Vorig seizoen konden we ons geen misstap veroorloven. Nu is er een ander gevoel om aan de wedstrijd te beginnen. Na een moeilijke start hebben we ons goed herpakt, met een coach die ons weer op de rails kreeg. Het is nu bevredigend in de manier van aanpakken en voetballen.”

Hoe en wanneer is die ommekeer er gekomen?

Somers: “Op Genk, waar we een goede match speelden, zijn we beginnen geloven in het systeem. Tactisch stonden we goed, we creëerden heel wat kansen. Die prestatie gaf ons het nodige vertrouwen om ook de andere tegenstanders op die manier aan te pakken. Sindsdien zijn we gegroeid en zaten we in een positieve spiraal.”

Die hoge pressing was voor de aanvallers wellicht de grootste aanpassing?

Deman: “Het is zeer intensief. Het vraagt veel energie. In het begin van dat nieuwe systeem was ik soms wat vermoeid, had ik geen helder hoofd om na te denken, omdat je altijd druk zet. Nu heb ik mij daaraan aangepast en werd ik fysiek beter.”

Decostere: “Onder de nieuwe coach bleven we met vier achterin. Als ze voorin op een andere manier druk uitoefenen, moeten ook wij anders voetballen, het achterin herorganiseren. We hebben daarin ondertussen een goede stabiliteit gevonden. Het is nu vooral werken aan de volgende stap: wat te doen bij het heroveren van de bal.”

De fysieke paraatheid speelt een belangrijke rol. En dan zijn er die ‘high intensity runs’.

Vanhoutte: “Thibo heeft de hoogste sprintafstand per wedstrijd. Hij loopt het meest en Olivier komt daar net achter. Qua springen is het ook Thibo, snelheid – denk ik – Olivier, en in het tackelen is Robbe de beste. En ik? Ik kan vooral goed praten. (lacht)”

Kunnen jullie in twee woorden formuleren welk soort voetballer jullie nu zijn, vergeleken met in het begin van het seizoen?

Vanhoutte: “Betrouwbaarder en meer ervaren.”

Somers: “Een seizoen voor mij met ups and downs.”

Decostere: “Consistent, preciezer.”

Deman: “Mentaal sterker geworden.”

Is er een boodschap voor alle jeugdspelers van Cercle?

Vanhoutte: “We zijn een voorbeeld voor zij die komen. Dat is onze eigen verdienste. We hebben veel afgezien. Om het lelijk te verwoorden: veel sh*t gekend en gezien. En ook zo behandeld worden. Maar we hebben nooit opgegeven. We zijn ervoor blijven werken. We zijn daar sterker uitgekomen. Ondertussen dragen wij die mentaliteit over naar onze medespelers: dat ze er vol voor gaan, erin blijven geloven.”

Somers: “Gebruikmaken van de faciliteiten die er zijn. Die hadden wij minder. Er wordt nu meer naar data gekeken, meer opgevolgd. Daarvan moeten ze in de positieve zin en met het nodige amusement gebruikmaken.”

Decostere: “Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Je stelt wel eens de vraag: waaraan heb ik dat verdiend? Cercle is op de goede weg. Men maakt een positieve evolutie. Toen Charles en ik erbij kwamen, was er een ander beleid, werd er op een andere manier naar de jeugdspelers gekeken. Misschien komt dat wel door ons, doordat wij als een jongere uit de eigen jeugd onze meerwaarde hebben kunnen tonen.”

Nog dit: jullie mooiste moment dit seizoen?

Somers: “De winst tegen Club. Binnen onze familie, waar ze allemaal blauw-zwart zijn, deed dat deugd.”

Deman: “Persoonlijk mijn eerste goal, begin dit seizoen op Beerschot.”

Decostere: “Met een mooie assist van mij. De weken daarna bleek ik echter niet beslissend genoeg en kwam ik nog moeilijk in de ploeg.”

Vanhoutte: “Winst in de derby, ook al omdat ik uit een moeilijke periode kwam. De week ervoor verloren we tegen Union en die laatste tegen-, owngoal werd mij toch fel onder de neus gewreven. Daarnaast was er mijn eerste goal tegen Eupen. Miguel Van Damme was toen aanwezig. Die goal was voor hem.” (ACR)