Efficiënt Club Brugge wint ook op bezoek bij Atalanta en schaart zich bij laatste zestien in de Champions League

Club Brugge heeft zich dinsdagavond op bezoek bij Atalanta Bergamo verzekerd van een ticket voor de achtste finales van de Champions League. Blauw-zwart won de terugwedstrijd in de tussenronde met 1-3, nadat het in de heenwedstrijd op Jan Breydel al met 2-1 aan het langste eind had getrokken. Club schaart zich zo net als twee jaar geleden bij de laatste zestien.

De thuisploeg kreeg al snel twee hoekschoppen, maar het was Club dat meteen op rozen zat. Na een snelle actie vanop links kwam de bal via Vanaken en Jutgla bij Talbi (3.) terecht, die de bal heerlijk weglegde in de verste hoek. De Ketelaere en co monopoliseerden de bal, zagen een doelpunt van Retegui afgevlagd worden en hadden enkele mogelijkheden, maar een efficiënt Club kwam even voor het halfuur op een dubbele voorsprong. Opnieuw Talbi (27.) was goed gevolgd na een kans voor Tzolis en zorgde in de herneming voor de 0-2. Atalanta kreeg op slag van rust enkele reuzenkansen op de aansluitingstreffer, maar het was Jutgla (45+3.) die na een snelle tegenaanval aan de overkant verwoestend uithaalde voor de 0-3.

Club leek zo zijn schaapjes op het droge te hebben, maar invaller Lookman (46.) gaf de thuisploeg snel hoop door de 1-3 van dichtbij binnen te leggen. Matchwinnaar Talbi mocht dan gaan rusten, waarna een uitstekende Mignolet op het uur een strafschop van Lookman pakte. Even later hield hij de Nigeriaan van dichtbij opnieuw van de 2-3. Atalanta bleef druk zetten, maar Mignolet en de Brugse verdediging stonden pal. In het slot kookten de potjes nog over bij Toloi, die rood kreeg omdat hij De Cuyper omver beukte.

Vrijdag vindt de loting voor de achtste finales plaats in het Zwitserse Nyon. Het Franse Rijsel en het Engelse Aston Villa zijn de mogelijke tegenstanders voor de Bruggelingen.