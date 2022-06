Eerste zomertransfer voor KVO: Cypriotisch international moet defensie versterken

KVO heeft z’n eerste echte zomertransfer beet. Centrale verdediger Fanos Katelaris (25) komt transfervrij over van de Cypriotische landskampioen Apollon Limassol. Katelaris speelde ook al twaalf keer voor de Cypriotische nationale ploeg, zoals recent in de Nations League.

Fanos Katelaris speelt al zijn hele leven in de Cypriotische competitie. Of toch bijna: alleen een uitleenbeurt aan het Hongaarse Zalaegerszegi haalde hem van het eiland weg. Het merendeel van zijn wedstrijden speelde hij voor Omonia Nicosia – ook al zo’n nationale traditieclub –, maar de voorbije twee seizoenen was hij actief bij Apollon Limassol. Die ploeg werd de voorbije jaargang landskampioen en het jaar ervoor vicekampioen. Een echte topclub in Cyprus, dus. Katelaris speelde ook al in de voorrondes van de Europa en Conference League.

“Fanos is een zeer snelle en sterke centrale verdediger met ook goede balvaardigheden”, meent technische directeur Gauthier Ganaye. “Zijn voorwaarts verdedigen past heel goed bij onze speelstijl. Landskampioen én international: allemaal ervaringen die hij kan doorgeven aan onze ploeg. Hij komt over als een uiterst gedreven speler met een onberispelijke arbeidsethos.” De komende weken gaat KVO verder kijken om de ploeg te versterken. Katelaris zal pas in de loop van volgende week aansluiten. Hij krijgt rust na interlands met Cyprus tegen Kosovo, Noord-Ierland en Griekenland. (TVA)