Eerste training van Club Brugge onder Ronny Deila: “Wil een trofee winnen in België”

De interlandperiode zit er nog maar net op en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen staan al voor de deur. Deze ochtend leidde Ronny Deila zijn eerste training als coach van Club Brugge. Zaterdag staat al een eerste oefenwedstrijd op het programma tegen Zulte Waregem.

Een eerste training heeft altijd een beetje weg van een eerste schooldag. Ook voor Ronny Deila: “Ik voelde wat vlinders in de buik. Het was een goede start en ik kijk ernaar uit om mijn staf en spelers de volgende dagen beter te leren kennen.” Deila was al meteen actief aan het coachen. “Ik hou ervan om op het veld te staan. Dit is geen job maar een levensstijl. Ik wil het beste uit iedereen halen, zowel collectief als individueel.”

Meestrijden voor titel

Na een ondermaats seizoen beseft Deila als geen ander dat Club Brugge dit jaar moet presteren. Een vierde plaats zal niet volstaan. “De ambitie is duidelijk: ik wil meestrijden voor de titel en die hopelijk winnen. Mijn ambitie bracht me hier. Bij Standard hadden we een goed seizoen maar ik wil echt strijden om een trofee te halen. Ik deed dat al in andere landen en dat wil ik hier nu ook doen.” Van een grote inloopperiode is er alvast geen sprake. Binnen een maand al start het Europese avontuur. Dit keer geen Champions League maar de voorrondes van de Europa League. Met het Deense Aarhus lootte Brugge bovendien geen gemakkelijke tegenstander. “Ik zag hen vorige maand nog aan het werk tegen Kopenhagen. Het is een goede ploeg maar dat zijn wij ook. Het wordt al onmiddellijk een belangrijke wedstrijd. De ambitie is er om te presteren in de Conference League, zeker als je ziet wat de andere Belgische ploegen er vorig jaar deden. Het is niet dezelfde kwaliteit als de Champions League maar het is tegelijkertijd een kans om verder te raken.”

Zulte Waregem

Deze week staan er nog een aantal veldtrainingen op het programma. Zaterdag volgt al een eerste oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem op Schiervelde in Roeselare. Abonnees kunnen die wedstrijd gratis bijwonen en al heel wat supporters tekenden in voor de partij tegen ex-spelers Vormer en Vossen.