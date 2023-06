Eerbetoon aan Miguel Van Damme is Moment van het Seizoen

Een eerbetoon aan de betreurde doelman Miguel Van Damme is door de Belgische voetbalsupporter verkozen tot Moment van het Seizoen. Dat is maandagavond bekendgemaakt in het kader van de Pro League Awards in Schaarbeek.

Van Damme verloor op 29 maart 2022 na een lang gevecht de strijd tegen leukemie. Op 1 april, een jaar na het overlijden van de doelman van Cercle Brugge, besloot de Vereniging hun clublegende te eren met een luid applaus in minuut 16. Net op dat moment scoorde Thibo Somers met een rake kopbal. De speler en zijn teamgenoten kregen het zichtbaar moeilijk, en in de tribunes vloeiden tranen.

Uit elf genomineerden werd dit eerbetoon verkozen tot eerste Moment van het Seizoen.

